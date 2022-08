Betis, con la participación de los argentinos Germán Pezzella (expulsado) y Guido Rodríguez, superó por 1-0 a Osasuna y quedó como único líder de la Liga de fútbol de España, al empezar hoy la tercera fecha.

En el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla, el equipo local que dirige el DT chileno Manuel Pellegrini (ex River Plate y San Lorenzo) se impuso con una solitaria conquista de Borja Iglesias (Pt. 34m.)

De esta manera, el conjunto andaluz llegó a 9 puntos en la clasificación, producto de haber cosechado tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

El defensor Pezzella (ex River Plate) vio la tarjeta roja al minuto 27 de la segunda mitad. Mientras que el mediocampista Rodríguez (ex Defensa y Justicia) entró desde el comienzo y actuó durante todo el partido.

En el conjunto de Pamplona, por su lado, se desempeñó desde el arranque el extremo rosarino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo), reemplazado al promediar la segunda mitad, según contempló ‘Flashscore’.

Además, Celta de Vigo, el equipo que conduce el DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet, se impuso como visitante a Girona, por 1-0, en otro anticipo. El gol corrió por cuenta de Iago Aspas (St. 4m.).

El conjunto gallego, que sumó su primer triunfo en la campaña, contó con los concursos del arquero Agustín Marchesín (ex Lanús) y de los mediocampistas Franco Cervi (ex Rosario Central) y Augusto Solari (ex Racing Club)

En el equipo catalán, por su parte, se alistó desde el minuto inicial el atacante mendocino Valentín Castellanos (ex New York City de la Major League Soccer).

Mañana jugarán Elche-Rayo Vallecano (12.30 hora argentina), Rayo Vallecano-Mallorca (14.30) y Almería-Sevilla (17.00)

Los encuentros del domingo serán: Getafe-Villarreal (12.30), Barcelona-Real Valladolid (14.30) y Espanyol-Real Madrid (17.00).

En tanto, la fecha se completará el lunes con los cotejos Cádiz-Athletic Bilbao (15.00) y Valencia-Atlético Madrid (17.00).

Principales posiciones: Betis 9 puntos; Villarreal, Real Madrid y Osasuna 6; Barcelona, Rayo Vallecano, Athletic Bilbao y Celta 4.

