(Por Oscar Pinco).- La participación del Real Betis Balompié en la despedida de Marcelo Gallardo como DT de River fue la primera visita del equipo sevillano a la Argentina, que tras ganar la Copa del Rey y participar de tres Europa League, apunta a su internacionalización.

Ramón Alarcón Rubiales, director general de Negocios del club español, contó en diálogo con Télam que esa proyección "es fundamental para el futuro" de la entidad andaluza. "Tenemos que ser una marca global y eso se consigue a través de la cercanía. Por eso, si el calendario nos lo permite nos gusta intentar ir a otros mercados. Esta es la primera vez que venimos a Argentina, donde se vive el fútbol con pasión".

El ejecutivo explicó que la gira por Chile y Mendoza estuvo motivada en el origen de algunos de los componente de su plantel. Por caso, el equipo es dirigido por el trasandino Manuel Pellegrini y cuenta con Claudio Bravo, ex arquero bicampeón de América con La Roja. También dispone a los jugadores del seleccionado argentino Germán Pezzella y Guido Rodríguez, que no fueron parte por el Mundial de Qatar, al ex arquero de San Lorenzo Rubén Cousillas, asistente técnico.

"Haber ganado la Copa del Rey nos ayuda a esta internacionalización, y luego de ganarla hemos ido a 48 municipios que rodean a Sevilla, realizando más de 4.000 kilómetros, porque queremos que sea la copa de los béticos", abundó sobre el plan institucional.

"Cuando llegamos al club con el actual Consejo de Administración en 2015, el Betis venía de una época muy convulsa con el antiguo propietario, iba a un concurso de acreedores, en proceso de bancarrota, estaba judicializado y en peligro la supervivencia. Desde que nosotros llegamos la palabra e impusimos la palabra: profesionalidad", contó.

"Hoy tenemos 50.000 abonados con asientos, y luego otros 15.000 en lista de espera. En redes sociales tenemos más de 5 millones de seguidores. Estamos acercándonos a 70 millones de euros de derechos de televisión. En temas de comercial estamos en los 25 millones de euros, que ha sido un gran progreso porque cuando llegamos al club esa cifra era de 6 millones", comparó.

"En tema de venta de entradas y abonos cuando llegamos al club era de 9 millones de euros y este año vamos a terminar en 25 millones. A esto se le suma participar en Europa (Euro Ligue) esto hace que nuestros ingresos recurrentes están entre 135 y 140 millones de euros. Más los posibles beneficios por compra-venta de jugadores", amplió.

"Somos una sociedad anónima deportiva que se rige por nuestro Consejo de Administración, pero el tema de la economía tiene que estar muy presente porque es la forma de hacer sostenible el club, que tiene que crecer en base a una estabilidad económica", sostuvo.

"En LaLiga hay un control financiero muy fuerte. Limita la capacidad de adquisición de jugadores en función del presupuesto para evitar que los clubes tengan la tendencia de gastar más de lo que son capaces de afrontar", explicó.

"Con ese rigor financiero, y poniendo en valor nuestros activos y nuestra gran masa social, estamos intentando conseguir que el Betis compita en Europa de forma asidua y obteniendo títulos como la Copa del Rey, que era nuestro objetivo cuando llegamos".

"Hoy estamos en el 'segundo vagón', pero es verdad que en el primer vagón, que es la Champion League, hay un gran salto cuantitativo. Estamos hablando de que en Europa League un equipo como el Betis le pueden ingresar 20 millones de euros; mientras que en la Champion lo normal son 60 millones", diferenció.

"En España hay tres grandes trasatlánticos que son el Real Madrid, Barcelona, y Atlético Madrid, que lo normal es que siempre accedan a esa clasificación, por lo cual queda sólo un puesto vacante para muchos clubes que estamos intentando alcanzarlo", asumió.

"Betis tiene una característica: tenemos 14.000 accionistas y ninguno tiene más del 10%. Es verdad que hay dos personas que lideran el proyecto como el presidente Ángel Haro García, con empresas de energía renovable, y el vicepresidente José Miguel López Catalán, con su expertise en temas de tecnología. Pero para ellos su pasión es el Betis, y por eso han liderado este proyecto con éxito".

"Hemos creado un Master en Sport Business en la Universidad Loyola donde intentamos explicar la parte marketing, digital, legal, desarrollo de negocios, formación de cantera, recursos humanos. Un club de fútbol es muy amplio y es una gran empresa con todas esas especificidades, entonces formamos a profesionales donde les explicamos las distintas cuestiones que diferencian a un club de fútbol de otras empresas", concluyó. (Télam)