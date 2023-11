Best Galano, con la monta del jockey William Pereyra, ganó hoy por 2 cuerpos sobre The Cyclone el Clásico Mineral, una prueba de 2.500 metros de arena con un premio de 3.355.000 pesos que se disputó en el décimo segundo turno de la reunión hípica en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Galán de Cine, pagó un dividendo de 2,45 por boleto y empleó un tiempo de 2m 39s 11/100 para las 25 cuadras de arena seca.

A la punta partió Nievre, seguido por Favorite Song Way y por Best Galano. Más atrás lo hizo The Cyclone.

Así fueron dando la vuelta hasta ir entrando a la recta final. En los 600 metros finales Nievre perdió acción, mientras que Best Galano y The Cyclone comenzaron un furioso mano a mano a lo largo de toda la recta principal.

Un lindo duelo entre William Pereyra y Adrían Giannetti. Best Galano corrió cerca de los palos y The Cyclone lo hizo un poco más abierto.

Faltando 100 metros para el disco Best Galano alcanzó una ventaja que luego terminó siendo de 2 cuerpos. Un triunfo justo y con autoridad por parte del pupilo del entrenador Roberto Pellegatta.

No se pudo registrar el parcial de los 400 metros y el de los 800 fue de 49s 40/100, para luego marcar 1m 14s 94/100 para los 1.200 metros, de 1m 40s 60/100 para los 1.600 metros y de 2m 06s 61/100 para los 2.000 metros.

Best Galano consiguió hoy su cuarto triunfo oficial sobre 12 carreras. Fue una victoria importante porque el ganador mostró mucho temperamento en los 300 metros finales.

En tercer lugar, a 11 cuerpos, entró Barolito y el cuarto puesto fue para Nievre a otros 11 cuerpos. Esto solo muestra que la carrera terminó siendo un mano a mano entre Bst Galano y The Cyclone (Télam)