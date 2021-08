El ex jugador y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Jorge Bermúdez trató de "desagradecido" al delantero Sebastián Villa, quien entró en conflicto con el club por que quiere emigrar al fútbol de Bélgica. "Estoy triste y con bronca como colombiano. Me duele, porque fue el jugador más protegido", afirmó Bermúdez en declaraciones televisivas. Incluso aseveró que a Villa "se le respetó todo y no cumplió, por lo que se lo llevará a las máximas penas posibles que se puedan impartir", luego que el club le envió una carta documento. El "Patrón" fue más allá y explicó que su compatriota "no fue agradecido por lo que se le dio en situaciones personales", en clara alusión a la causa por violencia de género contra el atacante, que tendrá que afrontar un juicio oral. Bermúdez también se refirió a las versiones que indican que otros colombianos como Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona también dejarían el club, aseguró: "Me duele mucho escuchar que no sirven o que el club ya no buscará jugadores de esa nacionalidad". Villa, a su vez, no se presentó a los entrenamientos con el plantel profesional y comenzó un litigio legal con el club, quien lo intimó a que retome sus actividades como empleado de la entidad. AT/GAM NA