Fabián Berlanga, ganador en las elecciones hace diez días en Vélez Sarsfield, asumió hoy como presidente del club, por el período 2023-2026, en reemplazo de la conducción que encabezó el cuestionado Sergio Rapisarda, quien no participó del acto de traspaso de mando.

El evento se realizó en el Salón Integral del Polideportivo de la entidad de Liniers, en donde Berlanga recibió el hipotético ‘testimonio’ de parte del vicepresidente y actual dirigente en ejercicio de la presidencia, Diego González.

“En nombre de la Comisión Directiva saliente pido disculpas por los errores cometidos. A veces las cosas no se dan como uno pretende”, dijo el dirigente saliente.

“Vélez está por encima de todos. Algunos no lo entendieron” expresó el directivo que dejó hoy su cargo, en referencia –tal vez- a la gestión encabezada por Rapisarda, duramente cuestionado por socios y simpatizantes por una conducción eminentemente individualista.

“Conozco a todos los integrantes de la nueva CD. Sé que son gente de bien y de Vélez. Ojalá en la adversidad estén codo a codo”, indicó.

“Para mí fue un honor ser dirigente del club. Dejé la vida acá, me voy mirando a la cara a todos. Seguiré viendo a todos en el club, porque no me imagino la vida sin Vélez”, completó González, quien efectuó una lógica autocrítica.

La entidad de Liniers está en una difícil situación futbolística, a punto tal que recién el sábado podría evitar la caída en descenso, con un empate ante Colón de Santa Fe, en partido por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Por su lado, Berlanga, acompañado por Augusto Costa como vicepresidente primero, se refirió a “la emoción” que le provoca ser el máximo dirigente del ‘Fortín’ por los próximos tres años.

“Ojalá cuando terminemos el mandato nos podamos retirar con estos aplausos. Esto es un sueño cumplido”, manifestó el empresario electo el pasado domingo 12 con el 57 por ciento de las adhesiones del socio.

“El club no se lo vamos a sacar a nadie. Vamos a hacer todo por y para Vélez”, señaló Berlanga. (Télam)