El delantero de Boca Darío Benedetto aseguró hoy que ya "no hay vuelta atrás" con el mediocampista Agustín Almendra tras su acto de indisciplina con el entrenador, Sebastián Battaglia, y lo diferenció de Alan Varela, también apartado, porque "todavía es muy joven".

"Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás", apuntó el atacante en la llegada a la concentración.

"Estamos tranquilos. Son cosas que iban a pasar, no daba para más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. La decisión es la correcta. Tenemos un grupo humano muy lindo", apoyó.

Benedetto, uno de los refuerzos del último mercado de pases, reconoció que el grupo está "contento" y que ellos hablaron con Battaglia y los dirigentes porque "no se aguantaba más" la situación con Almendra.

MIRÁ TAMBIÉN Con Almendra no hay vuelta atrás, sentenció Darío Benedetto

"Alan (Varela) también tuvo un acto de indisciplina, puede tener remedio. De a poco tiene que entender las cosas, es un chico. Lo de Agustín ya no tiene vuelta atrás", diferenció.

El ex Olympique de Marsella, que se presentó con un discurso crudo y claro desde la primera respuesta, elogió a Battaglia porque reaccionó como un "caballero" frente a los insultos de Almendra en el entrenamiento del lunes y aseguró que si era él quien estaba ahí, la reacción era "peor".

Click to enlarge A fallback.

"Hablamos muchas veces con Almendra, ya hubo otros problemas y había que cortarlo de raíz. Le sobra nivel para jugar pero no mentalidad, trataron de ayudarlo y no lo aprovechó", insistió.

"Les tiene que quedar claro a los juveniles que la camiseta de Boca es grande como para estar de joda", advirtió.

MIRÁ TAMBIÉN Quintero y De la Cruz, ausentes de la práctica de River por gripe

Por otro lado, Benedetto anticipó que el partido de mañana contra Central Córdoba de Rosario, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, será "importante" para los que no suman minutos en el campeonato local.

"Estamos sacando buenos resultados, seguimos invictos, llevamos 10 partidos sin perder. Una de las positivas es que hacemos goles", cerró.

Horas antes, Battaglia apuntó dijo que deberán hacerse "cargo" de sus reacciones y comportamientos.

"Hay reglas por cumplir y el que no las cumpla, tendrá consecuencias. Se tienen que hacer cargo", advirtió el entrenador en diálogo con los medios al ingresar en la concentración de uno de los hoteles céntricos de Buenos Aires.

"Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y hay que cumplirlas. Hoy (por este martes) los dos se entrenaron con la Reserva", explicó.

Battaglia conoce a los juveniles de su paso como DT de la Reserva aunque las reacciones de las últimas semanas lo llevaron a tomar esta decisión.

"Almendra y Alan deberán entrenarse con Reserva y acatar las órdenes que hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron", reiteró con tono firme.

En el caso de Almendra, que lo insultó delante de los otros futbolistas, es complicado que continúe en Boca en el corto plazo.

"A mí me ha tocado y no necesito que nadie me cuente cómo es la Primera de Boca. Pero como cuerpo técnico tenemos unas reglas que cumplir y acá hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que uno hace", aseguró.

"Yo fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir y lo que queremos para nuestro equipo. El que se quiere sumar, bienvenido sea. Y el que no las cumpla, tendrá sus consecuencias. Bajamos una línea y fuimos claros en lo que hablamos. A partir de ahí, cada uno decide su camino", afirmó.

Además, el entrenador recordó una frase de Carlos Bianchi, que lo tuvo en varios pasos en su carrera como futbolista, acerca de que "una vez" te levanta de la banquina para sumarte al grupo y a la "segunda" ya no.

"La decisión de que bajen a Reserva fue mía. A partir de ahí, veremos cómo sigue. Pero hay cosas que se tienen que respetar", reiteró con marcado enojo desde su inicio del diálogo con los medios presentes en el lugar. (Télam)