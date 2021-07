El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, confirmó hoy la implementación del VAR en el fútbol argentino, pero aclaró que comenzará a funcionar cuando el certamen ya esté disputándose

"Está todo aprobado, falta certificar en los estadios algunas medidas. Si está todo okey, podemos hablar que comenzará el VAR en la tercera o cuarta fecha en el torneo que iniciamos", explicó el ex árbitro en declaraciones a "Como te va", por Radio Colonia. En tanto, agregó que "en el año próximo si se da todo como corresponde en 2021, estaríamos hablando que haya VAR en los torneos de la segunda división del fútbol argentino". Beligoy comentó que "con el VAR hay que hacer otra designación más para seleccionar a los árbitros VAR", por ese motivo comentó que "es imposible realizar esa designación por sorteo". "Vamos a hacer una designación directa como hacen todos los países que tienen sistema VAR en su federación", puntualizó. El funcionario arbitral opinó que a su criterio, con el desembarco de la tecnología del VAR "el error grosero va a desaparecer" y citó como ejemplos "el penal a dos metros afuera del área, la trompada artera". "Lo que va a seguir existiendo y va a generar polémica son los errores de interpretación. Los errores groseros van a desaparecer y eso es positivo para cualquier liga del mundo", precisó. Beligoy agregó que antes de la implementación del VAR, irán a dar "charlas a las instituciones del fútbol argentino para que todos conozcan y entiendan cómo es el funcionamiento". Por último se refirió a la actuación de Fernando Rapallini, quien está dirigiendo en gran forma en la Eurocopa, y expresó que no lo sorprende "para nada". "Sabemos como trabaja hace años. Hay 5 o 6 árbitros argentinos que son Top Mundial. Me pone contento por ellos y por el fútbol argentino en general", enfatizó. AT/OM NA