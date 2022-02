Belgrano de Córdoba visitará hoy a Santamarina de Tandil y Ferro Carril Oeste será local ante Deportivo Maipú de Mendoza, en los dos partidos que cerrarán la segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional.

A las 17, Santamarina será local en Tandil ante el "Pirata" cordobés, con TV a cargo de TyC Sports; en tanto, a las 19.15, Ferro recibirá en el barrio porteño de Caballito a Deportivo Maipú de Mendoza, también televisado por TyC Sports.

Los resultados registrados hasta ahora en la segunda fecha del principal campeonato del ascenso fueron los siguientes:

--Viernes:

MIRÁ TAMBIÉN Barracas Central recibe a Tigre en un duelo de recientes ascendidos

Agropecuario 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1, Instituto 0 - Alvarado 0 - Defensores de Belgrano 0 - Temperley 2.

--Sábado:

Click to enlarge A fallback.

Atlanta 3 - Güemes 1, Chacarita 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Tristán Suárez 1 - Deportivo Madryn 1, Sacachispas 0 - Almagro 1, San Martín de San Juan 0 - All Boys 1; San Martín de Tucumán 0-Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre 0-Nueva Chicago 0.

--Domingo:

MIRÁ TAMBIÉN San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de un triunfo

Estudiantes (BA) 0 - Riestra 0; Brown (Madryn) 3 - Almirante Brown 1; Brown (A) 3 - Flandria 0; Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 - Quilmes 0.

Libre en esta fecha: San Telmo.

--Posiciones:

Brown de Puerto Madryn, Almagro y All Boys, 6 puntos; Brown (A), Riestra, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia y San Martín de Tucumán, 4; Atlanta, Temperley, Belgrano, Ferro, Almirante Brown y San Martín de San Juan 3; Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; Deportivo Maipú, San Telmo, Mitre (SdE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Güemes (SdE), Defensores de Belgrano, Flandria, Villa Dálmine y Atlético Rafaela 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (M) y Santamarina, 0. (Télam)