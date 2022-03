Belgrano de Córdoba, que suma13 unidades sobre los 15 puntos disputados, intentará mantener su alta efectividad cuando visite mañana a Chaco For Ever, en el partido más relevante de los nueve que cerrarán la sexta fecha del torneo Nacional.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio El gigante de la Avenida, en Resistencia, desde las 18.30 y con el arbitraje de Nazareno Arasa.

La programación se completará con los siguientes partidos: a las 15.30, Defensores de Belgrano-Alvarado; 16, Estudiantes de Buenos Aires-Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón; 16 (DeporTV), Chacarita Juniors-Deportivo Madryn; 17, Gimnasia de Mendoza-Güemes; 18, San Martín de Tucumán-Almagro; 19.30, Mitre de Santiago del Estero-Ferro Carril Oeste; y a las 20, Santamarina de Tandil-Flandria. Fecha libre de All Boys.

Belgrano, con Guillermo Farré como DT, los goles de Pablo Vegetti y la experiencia de Fabián Bordagaray, Diego Novaretti y Hernán Bernardello, ganó cuatro partidos y empató el restante. El "Pirata" cordobés asume un rol de candidato al ascenso aunque con la salvedad de que varias veces asomó como favorito y luego defeccionó.

Chaco For Ever, ascendido esta temporada del Federal A, llega entonado ya que el pasado martes avanzó a los 16vos.de final de la Copa Argentina tras eliminar a Arsenal de Sarandí. El equipo chaqueño también está invicto en el Nacional, con un triunfo y cuatro empates.

El historial está a favor del "Pirata": se enfrentaron 13 veces en total, con 7 victorias de Belgrano, 5 empates y un triunfo para los chaqueños.

San Martín de Tucumán, que perdió el invicto la fecha pasada ante Alvarado, irá por la recuperación de local ante Almagro.

En Puerto Madryn, Guillermo Brown -con 12 unidades- procurará seguir en los primeros puestos cuando reciba a Deportivo Morón, mientras que Chacarita, con el debut de Pablo Centrone como DT, será local ante Deportivo Madryn.

Posiciones: Belgrano, 13 puntos; Brown (PM), 12; Brown (A), Almirante Brown y Riestra, 11; San Matín (T) y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto, 9; Deportivo Madryn, Chacarita, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 8; Alvarado, Quilmes, Sacachispas y Chaco For Ever, 7; Atlanta, 6; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, San Telmo y Estudiantes (RC), 5; Gimnasia (M), Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Villa Dálmine, 3; Agropecuario 2; Mitre (SdE),1. (Télam)