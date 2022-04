Belgrano le ganó anoche 2 a 1 a All Boys en Córdoba y se alejó en la cima de la tabla de la Primera Nacional a cuatro puntos de su escolta, Brown de Adrogué, en el marco de la novena fecha.

El equipo dirigido por Guillermo Farré ganó con tantos de Ibrahim Hesar y Diego Novaretti. Hugo Soria marcó para los de Floresta.

La "Tacita de Plata" en Jujuy, mientras tanto, fue sede del empate entre Gimnasia y Esgrima y Chaco For Ever, 1 a 1, con tantos de Alejandro Gagliardi para los jujeños y Gonzalo Lucero.

En el último partido del viernes, Estudiantes de Río Cuarto y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0 en el estadio Antonio Candini.

La fecha seguirá así:

Sábado 2 de abril: 15.30 Flandria vs. San Martín (SJ); 15.30 Villa Dálmine vs. Gimnasia (Mdz); 17.10 Almagro vs. Chacarita.

Domingo 3 de abril: 14.30 Nueva Chicago vs. Brown de Adrogué; 15.30 Alvarado vs. Guillermo Brown (PM); 15.30 Deportivo Morón vs. Estudiantes (BA); 15.30 Ferro vs. Agropecuario; 16.00 Deportivo Madryn vs. Santamarina; 16.00 Deportivo Maipú vs. Defensores de Belgrano; 17.05 Almirante Brown vs. San Telmo; 19.10 Temperley vs. Atlanta; 20.30 Independiente (Mdz) vs. Tristán Suárez

Lunes 4 de abril: 15.40 Deportivo Riestra vs. Güemes; 19.05 Mitre vs. Instituto;

21.10 Quilmes vs. San Martín (T).

Principales posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T) 17; Instituto y Brown (PM) 16; Almirante Brown 15; Deportivo Riestra 14; All Boys 13. (Télam)