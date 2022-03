Belgrano de Córdoba, que ganó en sus tres presentaciones y asoma como un candidato a pugnar por el ascenso directo, visitará mañana a Atlanta, en uno de los cinco cotejos con los cuales continuará la cuarta fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el estadio Don León Kolbowsky, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, desde las 17, con el arbitraje de Mario Ejarque y televisación por parte de DirecTV.

Los restantes partidos de la programación sabatina de la jornada serán: Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn (17:00), Agropecuario Argentino-Almagro (18:00), Instituto-Nueva Chicago (19.30, TyC Sports) y Estudiantes de Buenos Aires-Villa Dálmine (21.30, TyC Sports).

Belgrano, con la dirección técnica de Guillermo Farré, logró vencer en el inicio de este certamen a Atlético de Rafaela, Santamarina y Estudiantes de Buenos Aires, ya formando parte de la nómina de candidatos al ascenso con jugadores del nivel de Ariel Rojas, Diego Novaretti (mañana no juga por estar lesionado), Joaquín Susvielles, Pablo Vegetti y Fabián Bordagaray.

Atlanta, con Walter Erviti como entrenador, suma tres unidades gracias al triunfo ante Güemes de Santiago del Estero, pero perdió ante All Boys y Deportivo Riestra. El "Bohemio" cuenta con el goleador Gonzalo Klusener y de local suma tres partidos sin derrotas.

La fecha continúa de la siguiente manera:

+ Domingo: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Flandria (17:00), Chacarita-Temperley (17:00, TyC Sports), Sacachispas-Deportivo Maipú (17:00), San Martín de San Juan-Deportivo Riestra (17:30), Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy (19:00), Chaco For Ever-Güemes (19:30) y Mitre de Santiago del Estero-Quilmes (21:00).

+ Lunes: San Telmo-All Boys (17:00, TyC Sports), Santamarina-Almirante Brown (19:05, TyC Sports y Ferro-Independiente Rivadavia (21:10, TyC Sports).

- Posiciones: Belgrano 9; Brown, Deportivo Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú 7; Almirante Brown, Guillermo Brown y Almagro 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Deportivo Morón y Ferro 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine 1. (Télam)