(Agrega partidos)

Belgrano no pudo este miércoles con Independiente Rivadavia en Córdoba, donde igualó 1 a 1 frente al equipo mendocino en el encuentro que cerró la nutrida cartelera de esta jornada de la Primera Nacional, pero sigue siendo cómodo puntero del certamen.

Pablo Vegetti abrió el marcador para los cordobeses a los 7 minutos del complemento y Sebastián Navarro igualó para los cuyanos a seis del epílogo del encuentro.

Previamente y en otro cruce entre mendocinos y cordobeses, Gimnasia y Esgrima le ganó de local a Instituto por 2 a 0, en partido de la 26ta. fecha, y se prendió en la pelea por el segundo puesto, que está por ahora en manos de su vencido y da el pase directo a las semifinales del Reducido por un ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los goles del conjunto mendocino fueron anotados por Oscar Garrido (1m ST) y Mario Galeano (38m ST).

Gimnasia llegó a los 43 puntos y quedó cuatro por debajo de Instituto, que tiene 47 y este jueves puede perder el segundo puesto a manos de San Martín, de Tucumán (46, visita a San Martín SJ).

También Almagro se acomodó en el lote de vanguardia, al golear de visitante a Flandria por 3 a 0. Los tantos fueron de Nicolás Servetto y dos de Federico Boasso, todos en el segundo tiempo.

Otros resultados de este miércoles: Temperley 0 - Alvarado de Mar del Plata 0, Gimnasia de Jujuy 2 - Nueva Chicago 0, Villa Dálmine 2 - Quilmes 0, San Telmo 0 - Agropecuario 0,

Almirante Brown 2 - Deportivo Maipú 1, Güemes (SDE) 1 - Mitre (SDE) 1, Atlanta 0 -Defensores de Belgrano 2, All Boys 2 - Sacachispas 1, Santamarina 2 - Chacarita Juniors 1 y Chaco For Ever 1 -Tristán Suárez 0.

El partido entre Deportivo Riestra y Ferro Carril Oeste se suspendió por una intoxicación masiva de los jugadores del equipo de Caballito.

Este jueves: San Martín de San Juan-San Martín de Tucumán, Atlético de Rafaela-Brown de Puerto Madryn y Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto. Libre: Deportivo Madryn.

Principales posiciones: Belgrano 56, Instituto 47, San Martín (T) 46, All Boys 45, Gimnasia (M) 43 y Almagro 42. (Télam)