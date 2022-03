Belgrano de Córdoba le ganó este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por 1 a 0, como visitante, sumó su segunda victoria al hilo y sacó a tres puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor, Guillermo Brown de Puerto Madryn, en uno de los partidos que abrieron la octava fecha del certamen

El volante Bruno Zapelli, ingresado en el segundo tiempo, convirtió a los 26 minutos para celebrar la sexta victoria del equipo cordobés, que con el resultado es líder con 19 puntos.

El equipo mendocino, en tanto, sigue sin levantar cabeza y se ubica 29no. con 6 unidades

Brown de Madryn, por su parte, cayó 1 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto, como local, y desperdició la oportunidad de encabezar el torneo junto al equipo cordobés.

El conjunto de Río Cuarto se llevó los tres puntos gracias al gol que marcó el defensor Santiago Zurbriggen, a los 10 minutos del complemento, y con esta victoria ascendió al noveno lugar con 12 puntos.

En otro partido, Chacarita apabulló a Alvarado (Mar del Plata) por 5 a 0, como local y logró su tercer triunfo. Juan Ignacio Alvacete (10m PT), Santiago Godoy (44m PT), Ricardo Blanco (1m ST), Juan Cruz González (10m ST) e Ignacio Russo (28m ST) marcaron para el "Funebrero".

Con la victoria Chacarita está duodécimo con 11 puntos y Alvarado se ubica 28vo con 7 unidades.

Más tarde juegan San Martín de San Juan - Gimnasia (Jujuy) y Chaco For Ever - Almirante Brown.

MIRÁ TAMBIÉN River y Boca no se sacaron ventaja en superclásico femenino que se jugó en el Monumental

Otros resultados de la jornada: Sacachispas 1 - Mitre (Santiago del Estero) 1, All Boys 1 - Deportivo Riestra 1 y San Telmo 0 - Villa Dálmine 4.

= Resumen de la fecha:

-Hoy: Sacachispas 1 - Mitre (Santiago del Estero) 1, Chacarita 5 - Alvarado (Mar del Plata) 0, All Boys 1 - Deportivo Riestra 1, San Telmo 0 - Villa Dálmine 4, Brown (Puerto Madryn) 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia (Mendoza) 0 - Belgrano 1.

-Mañana: A las 15, Brown (Adrogué) - Almagro; 15:05, Tristán Suárez - Quilmes (TyC Sports); 16, Estudiantes (Buenos Aires) - Temperley; 17, Atlanta - Flandria; 17:05, Defensores de Belgrano - Nueva Chicago (TyC Sports); 19:10, Instituto - Ferro (TyC Sports); 20, Atlético Rafaela - Deportivo Madryn y Agropecuario - Independiente Rivadavia; 20:30, Santamarina - Deportivo Morón; 21:10, San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú (Mendoza) (TyC Sports).

Tiene fecha libre Güemes (Santiago del Estero).

= Posiciones: Belgrano, 19 puntos; Brown (PM), 16; Brown (A), 15; San Martín (T), Riestra y Almirante Brown, 14; All Boys e Instituto, 13; Estudiantes (RC), 12; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Chacarita y Defensores de Belgrano, 11; San Martín (SJ) y Almagro, 10; Quilmes, Sacachispas, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Gimnasia (J), 9; Independiente Rivadavia, 8; Temperley, Atlanta, Morón, Rafaela, Dálmine y Alvarado, 7; Gimnasia (M), Agropecuario, Ferro y San Telmo, 6; Santamarina y Flandria, 5; Tristán Suárez y Güemes (SdE), 4; Mitre (SdE), 3. (Télam)