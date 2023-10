Belgrano ,de Córdoba, jugando un primer tiempo de gran nivel superó a Boca Juniors 4 a 3, en el encuentro que cerró la octava fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, en la que se ubica como líder, mientras que los de Jorge Almirón quedaron relegados a la undécima colocación.

En el primer tiempo el ‘Pirata’ anotó todos sus goles por intermedio de Lucas Passerini (2m. y 38m.), Juan Barinaga (34m.) y Esteban Rolón (45m); en tanto que Darío Benedetto (19m.) y Miguel Merientel (29m.) habían dado vuelta el marcador para el visitante. En el complemento, Merientel anotó nuevamente para el decorar el marcador a los 12m..

El ‘celeste’ de barrio Alberdi se impuso ante un rival que presentó una formación alternativa, debido a que Almirón eligió cuidar a la mayoría de los habituales titulares luego de lograr el jueves pasado la clasificación a la final de la Copa Libertadores al vencer por penales a Palmeiras en Brasil.

Belgrano mantiene de esta manera su invicto en la actual Copa de la Liga, alcanzó los 14 puntos, y se ilusiona con meterse en cuartos de final, a la vez que crecen las expectativas por clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene, objetivo que hoy estaría alcanzando ya que se encuentra con 50 puntos en la 10ma. colocación de la Tabla Anual.

El ‘xeneize’ sufrió hoy su quinta derrota en el certamen y sigue sin encontrar el rumbo en el torneo doméstico, tiene 7 unidades, está a 5 de la zona de clasificación a la siguiente fase y con los 51 puntos que acumula en la tabla anual no tendrá fácil el acceso a la Copa Libertadores del 2024.

En la ventosa jornada cordobesa quiso mostrar cartas Boca en el inicio con una rápida incursión de Valentín Barco en ataque, pero respondió el local y se puso en ventaja en el primer ataque profundo.

Es que tras un par de pérdidas de Jorman Campuzano por la presión de Ulises Sánchez, fue el volante ofensivo local quien remató con potencia desde afuera, exigió a Javier García, que dio un rebote capitalizado por el bien ubicado Passerini, quien dominó con tranquilidad, se acomodó y definió de frente al arco para poner el 1 a 0.

Con el resultado adverso, llegó un buen pasaje de los de Jorge Almirón, con un gran trabajo del ‘colo’ Barco moviéndose de izquierda al centro, tuvo una buena opción pero no pudo definir.

Aunque más tarde Boca reflejó el dominio en el marcador cuando Merientel escaló por derecha y habilitó con precisión a Benedetto, quien ingresando por el palo opuesto pudo definir de volea para emparejar el resultado.

Siguió siendo mejor el visitante y en otra buena jugada asociada, Benedetto habilitó a Marcelo Sarachi, que se proyectó por izquierda y metió un pase al pie de Merentiel, que empujó al gol ingresando sin marca para dar vuelta el marcador y adelantar 2-1 al ‘xeneize’.

Lucía desconcertado el ‘Pirata’, Boca le ganó el mediocampo y hasta pudo alargar la ventaja, pero Benedetto estrelló un tiro en el travesaño.

La ‘B’ no se desesperó, pasó el bajón y el asedio ‘xeneize’ con calma, y en un córner volvió a poner pardas las cosas con el tanto de cabeza de Barinaga.

Y en una ráfaga de los últimos 10 minutos de esa primera mitad, siguieron las fallas en la defensa de Boca, que el elenco cordobés aprovechó a la perfección para anotar en dos ocasiones, a través de Passerini nuevamente y del exBoca Rolón.

Ese 4 a 2 con el que se terminó el primer tiempo hicieron presagiar lo que sucedió finalmente en el complemento, con un equipo visitante volcado al ataque, y con ingresos como el de Exequiel Zeballos para darle otra dinámica al ataque.

Y apenas ingresado el juvenil boquense, se vistió de asistidor para cederle la pelota a Merientel, que definió de buena manera para descontar y recobrar la esperanza de alcanzar al menos la igualdad.

Minutos más tarde el ‘chanquito’ debió ser reemplazado al sufrir una nueva lesión, permitiendo el ingreso de Lucas Janson.

Los minutos finales fueron una repetición de intentos ‘xeneizes’ bien desactivados por la defensa local, e incluso Belgrano pudo aumentar de contra, pero el ingresado Matías García desperdició una clara opción en uno de los últimos ataques.

Belgrano seguirá su camino en esta Copa de la Liga cuando visite a Defensa y Justicia el próximo lunes, mientras que Boca recibirá el viernes 20 de este mes a Unión, aunque este domingo venidero la agenda ‘xeneize’ indica que se medirá en Mendoza ante Talleres, de Córdoba, por cuartos de final de la Copa Argentina.

-Síntesis-

Belgrano, de Córdoba: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón, Matías Marín y Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Boca Juniors: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 2m. Passerini (Be); 19m. Benedetto (BJ); 29m. Merentiel (BJ); 38m. Passerini (Be) y 45m. Rolón (Be).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Merentiel (Be).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Exequiel Zeballos por Campuzano (BJ); 18m. Lucas Janson por Zeballos (BJ); 25m. Nicolás Meriano por Rolón (Be); 31m. Francisco Facello por Lencioni y Nicolás Schiacapasse por Passerini (Be); 36m. Ezequiel Bullaude por Fernández (BJ) y Marcos Rojo por Valentini (BJ); 42m. Matías García por Barinaga (Be) y Ariel Rojas por Marín (Be).

Amonestados: Losada y Passerini (Be). Merentiel, Valentini y Rojo (BJ).

Árbitro: Nazareno Arasa

Cancha: Belgrano, de Córdoba (Télam)