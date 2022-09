Belgrano de Córdoba visitará esta noche a Defensores de Belgrano en un partido clave para afianzar su sueño de ascenso a la Liga Profesional, en la continuidad de la fecha 34ta de la Primera Nacional.

El "Pirata" cordobés, dirigido por Guillermo Farré, es puntero del campeonato con 67 unidades y le lleva 5 a su coterráneo Instituto, sin contar el partido de esta noche.

Con un triunfo podría estirar la ventaja a 8 puntos, cuando restarán tres fechas por jugarse.

Enfrente estará el duro Defensores de Belgrano. que con 50 punto está en zona de clasificación al torneo reducido del que saldrá el segundo ascenso a la Primera División para la temporada 2023.

El partido comenzará a las 21.30 en el estadio del "Dragón", en el barrio porteño de Núñez, con TV a cargo de TyC Sports.

La jornada de este lunes tendrá los siguientes partidos:

-Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15.30).

-Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (21.30, por TyC Sports).

Tuvo fecha libre Nueva Chicago.

Resultados registrados:

Viernes: Gimnasia de Jujuy 1-Agropecuario de Carlos Casares 0;

Sábado: Temperley 1 -Sacachispas 0; Alvarado de Mar del Plata 3 -Quilmes 0; All Boys 1 -Brown de Puerto Madryn 0; Villa Dálmine 2-San Martín de Tucumán 0.

Domingo: Flandria 0- Instituto 4; Deportivo Madryn 1-Ferro 3; Güemes (SGO) 0-Chacarita 1; Deportivo Morón 1-MItre de (SGO) 0; Almirante Brown 2-Tristan Suarez 2; San Telmo 1-Santamarina de Tandil 1; Gimnasia de Mendoza 1-Rafaela 1; Estudiantes de Río Cuarto 4-Independiente Rivadavia Mendoza 1; San Martin de San Juan 0-Atlanta 1; Chaco For Ever 0-Estudiantes (BA) 0; Almagro 1-Deportivo Maipú (MZA) 0.

--Posiciones:

Belgrano 67 puntos; Instituto 62; San Martín (T) 59; Gimnasia (M) 58; All Boys 57; Estudiantes Río IV y Almagro 53;Chaco For Ever 52; Estudiantes (BA) 51; Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 50; San Martin de San Juan 48; Chacarita, Deportivo Morón y Deportivo Riestra 46; Deportivo Maipú, Quilmes y Ferro 42; Almirante Brown y Guillermo Brown de Madryn 41; Brown de Adrogué, Mitre (SGO) y Atlanta 40; Gimnasia de Jujuy 39; Temperley 38; Güemes (SGO) 37; Agropecuario, Villa Dálmine y San Telmo 36; Alvarado 35; Rafaela 34; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 28; Sacachispas 27; Ramon Santamarina de Tandil 26. (Télam)