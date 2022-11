Bélgica venció hoy a Canadá por 1 a 0, en el debut de ambos seleccionados por el Grupo F del Mundial de Qatar 2022, en un partido que le costó más de la cuenta pero cuyo resultado significó un paso importante de cara a la clasificación a los octavos de final.

El gol de la victoria belga, sobre el cierre de la primera parte, fue convertido por Michy Batshuayi.

A los 10 minutos, el delantero canadiense Alphonso Davies falló un penal cuando el arquero Thibaut Courtois desvió su definición.

El próximo compromiso de Bélgica será Marruecos, que viene de empatar ante Croacia. En tanto, Canadá buscará recuperarse frente al subcampeón del mundo.

Bélgica quedó en deuda con su juego, más allá de la importancia del resultado. En la previa, el seleccionado número dos del ranking FIFA, por figuras y funcionamiento, aparecía con ventaja sobre Canadá para quedarse con los tres puntos.

Canadá, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de 36 años, hizo una tarea sólida para anular las conexiones de Bélgica. Y con Aphonso Davies como faro en ataque, puso en aprietos a su rival.

La gran oportunidad para Canadá llegó muy rápido con el penal a favor. El árbitro Janny Sikazwe corroboró vía VAR que la pelota dio en la mano de Yannik Ferreira Carrasco en plena área y sancionó la falta.

La definición del delantero de Bayern Múnich fue anunciada, casi al medio, y facilitó la tarea del espigado Courtois para desviar el remate.

A pesar de la frustración, Canadá continuó con su plan y Bélgica no encontró los caminos para desequilibrar, más allá de las presencias de Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

La gran diferencia del partido estuvo en que Bélgica no perdonó a Canadá. A los 44 minutos del primer tiempo, Batshuayi recibió un pase largo al vacío de Toby Alderweireld, y en su entrada al área definió con un remate potente y esquinado.

Bélgica mantuvo la tesitura en el segundo tiempo y Canadá, ya sin tanta lucidez, fue en busca del empate. Courtois, una de las figuras del Real Madrid, mantuvo en pie la victoria parcial de su seleccionado que hizo mucho menos de lo que se esperaba.

Canadá brindó una actuación destacada, pero masticó bronca por el resultado. El equipo de John Herdman deberá jugársela ante Croacia, el próximo domingo 27, en pos de mantener su sueño mundialista.

Bélgica tendrá la posibilidad de afirmarse en el primer lugar en caso que el mismo día logre su segundo triunfo cuando enfrente a Marruecos. Su seleccionador, Roberto Martínez, sabe que está cerca del primer objetivo, tanto como que debe mejorar lo realizado hoy porque tiene con qué.

-Síntesis-

Bélgica: Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen; Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel y Yannick Ferreira Carrasco; Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória y Kamal Miller; David Junior Hoilett, Atiba Hutchinson, Eustáquio y Richie Laryea; Tajon Buchanan, Jonathan David y Alphonso Davies. DT: John Herdman.

Gol: en el primer tiempo, 44m. Batshuayi (B).

Cambios: En el segundo tiempo, Thomas Meunier por Carrasco y Amadou Mvom Onana por Tielemans (B); 12m. Cyle Larin por Hoilett y Ismael Koné por Hutchinson (C); 16m. Leandro Trossard por Hazard (B); 28m. Samuel Adekugbe por Laryea (C); 32m. Lois Openda por Batshuayi (B); 35m. Liam Millar por Buchanan (C).

Amonestados: Onana, Meunier, Carrasco (B); Johnston, Davies (C)

Incidencia: en el primer tiempo, 10m. Courtois (B) le atajó un penal a Davies (C).

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia)

Estadio: Ahmad Bin Ali (Al Rayan). (Télam)