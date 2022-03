Sebastián Beccacece, director técnico de Defensa y Justicia, negó hoy cualquier posibilidad de abandonar al club de Florencio Varela, pese al interés manifiesto "de algunos clubes del exterior, tanto de América como de Europa".

"La verdad, por experiencia, que siempre lo mejor es el presente”, arrancó su frase el técnico del "Halcón de Varela" ante la consulta de TyC Sports respecto de una encuesta sobre los entrenadores que podrían eventualmente reemplazar a Sebastián Battaglia en la dirección técnica de Boca Juniors si a éste le fuera mal, por ejemplo, con Estudiantes en la próxima fecha, antes del "superclásico".

Los cuatro candidatos que aparecería en esa nómina junto al suyo serían los de Ricardo Gareca, Gabriel Heinze y Luis Zubeldía.

“Agradezco las ofertas que tuve a fin de la temporada pasada desde Brasil, México y Europa, pero yo elegí estar en Defensa y me siento pleno porque me desarrollo. Estoy en un espacio que asienta mis valores. Hoy tengo un contrato vigente y devuelvo la confianza que me dan por la forma de trabajo de mi cuerpo técnico”, añadió el ex entrenador de la Universidad de Chile.

Cuando se lo consultó sobre su decisión inclaudicable de salir jugando de abajo, Beccacece reveló que lucha contra el miedo cultural a perder la pelota y al error en el fútbol argentino.

“Hay mucho miedo a perder la pelota, hay mucho miedo al error y la exposición. El miedo lo siento yo como entrenador, pero tengo que vencerlo. Uno cuando va ganando piensa que tal vez el camino más fácil es no arriesgar, pero después uno analiza el partido y te das cuenta que no, porque a veces cuando la tirás para arriba también te vuelve rápido", apreció.

"Algunos equipos lo pueden hacer porque lo saben, pero eso tiene que ver con las características de los jugadores y cómo está armado el diseño del equipo. Pero todos tenemos esa sensación de que nos podemos equivocar porque somos personas”, respondió el técnico.

Beccacece dijo que “permito el error. Lo acepto porque lo otro, tirarla para arriba, no es una solución. Lo vemos en los videos. Vemos que había que seguir yendo. Los equipos que intentan se van a equivocar pero van a conseguir mejores resultados. Yo permito el error, lo acepto y trabajo para que la toma de decisiones sea cada vez mejor y para el que tiene la pelota, pero también trabajar para generar variantes de pases”.

En este punto, el joven entrenador fue muy claro al señalar que "hay que“creer y fundamentar que lo otro tampoco es una solución. Lo que se piensa como una solución lo mostramos con argumentos y ejemplos. Hay que ir por lo que uno siente y vencer esa sensación de error y crítica”, completó.

