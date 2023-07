A través de sus redes sociales, Bayern Múnich felicitó hoy a Martín Demichelis, ex jugador de esa institución, y también a River por salir campeones en la Liga Profesional. El club alemán forma parte importante de la carrera del ex defensor y sus autoridades no estuvieron ajenas a este logro personal tan especial

"Nos da mucho gusto ver que ese camino lleno de éxitos continúa Muchas felicidades ‘Micho’ y a toda la hinchada de @RiverPlate por este título de liga", escribió el club, en su cuenta oficial en Twitter Con el conjunto alemán, donde Demichelis estuvi siete años y medio como jugador, ganó once títulos: conquistó cuatro veces la Bundesliga, dos veces la Copa de la Liga, cuatro veces la Copa de Alemania y una vez la SuperCopa de Alemania. También disputó la final de la Champions League 2010, pero su equipo perdió contra Inter de Milán. Sumado a que fue donde inició su camino como entrenador, dirigiendo en las divisiones formativas. Tras ello, recibió el llamado de River en 2022 para ser el reemplazante de Marcelo Gallardo. NY/MAC NA