Baurú, con una buena performance del santiagueño Enzo Ruiz, venció a Unión Corinthians, por 82-77, en un partido correspondiente a la fecha 31 de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.

El escolta, de 33 años, arrancó como titular y permaneció en cancha durante 36 minutos.

El exjugador de Quilmes de Mar del Plata y Oberá Tenis Club firmó una planilla con 14 unidades (1-3 en dobles, 4-10 en triples), 6 rebotes, una asistencia y un robo.

En el quinteto paulista, por su lado, el base bonaerense Enzo Cafferata (ex San Martín de Corrientes y Estudiantes de Concordia) también diseñó una convincente labor, con un saldo de 18 tantos (6-8 en dobles, 2-7 en triples), 6 rebotes, 6 pases gol y un recupero. El jugador nacido en Lincoln estuvo 39 minutos en el rectángulo de juego, según contempló el sitio 'Eurobasket'.

El armador cordobés Diego Figueredo (ex Ferro) colaboró con 18 puntos (3-4 en dobles, 3-5 en triples, 3-5 en libres), 8 asistencias, 4 recuperos y 3 rebotes en 35m. para Corinthians, que batió a Fortaleza por 81-65

En tanto, Caxías do Sul, con las contribuciones de Alejo Montes (ex Platense y La Unión de Formosa) y Esteban Cantarutti (ex Oberá Tenis Club y Gimnasia de Comodoro Rivadavia), cayó como local ante Pinheiros, por 87-80

El alero Montes aportó 11 tantos y 3 rebotes en 25m., mientras que el perimetral Cantarutti concretó 6 puntos, tomó 3 rebotes y propició un robo en 18m.

Por su lado, Unifacisa, con los concursos del venezolano Miguel Ruiz (ex Regatas Corrientes y Platense) y del panameño Trevor Gaskins (ex Bahía Basket), cayó frente a Paulistano, por 83-64.

Principales posiciones: Sesi Franca 25-1; Minas Tennis 23-4; Flamengo 19-4; San Pablo 18-7. (Télam)