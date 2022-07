El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia tensó aún más su difícil relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme al reclamar anoche por la falta de refuerzos y le pidió disculpas a los jugadores por haber dicho que él trata "de hacer lo mejor con el plantel que tiene", después de la eliminación de la Libertadores ante Corinthians.

Boca sufrió las bajas de Cristian Pavón y Eduardo Salvio, que emigraron en condición de libres a Atlético Mineiro, de Brasil y Tigres, de México, respectivamente, y no contrató por ahora a ningún jugador en un mercado de pases complicado por la situación económica del país y el calendario acotado por el Mundial de Qatar.

En el mundo Boca se sabe que aunque se niegue de ambos lados, la relación entre el jugador con más títulos en la historia de Boca y el ídolo más emblemático de los últimos 40 años del club no pasa su mejor momento.

"He tenido la posibilidad de pedir jugadores para lugares de la cancha que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo adecuado. Y no solo eso, sino que se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo", dijo el director técnico ayer en conferencia.

MIRÁ TAMBIÉN Hay acuerdo entre las partes y Ortega será jugador de Tigre

A pesar de que esas afirmaciones fueron en línea directa para Riquelme y la Secretaría de fútbol, molestó también a los referentes del plantel que se vieron "tocados" por el DT.

Del lado de Román y la gente que maneja el fútbol en el club, sus palabras causaron sorpresa y malestar. "Creo que dolió más que la eliminación", le comentó a Télam un allegado al Consejo de Fútbol.

"Estas cosas no se dicen para los medios a minutos de una eliminación tan fuerte. Eso es para lo privado", dijo la misma fuente.

Riquelme, que se quedó reunido en la Bombonera hasta altas horas de la madrugada siguió preocupado hoy por las manifestaciones de Battaglia y dicen los que lo conocen bien que por ahora no va a tener ninguna conversación con el técnico sobre este tema.

MIRÁ TAMBIÉN El exPumita Bautista Stavile jugará en el Rovigo de Italia

Pero también se sabe, más allá de que no pasa por la cabeza de ningún dirigente pedir su salida, que otra vez la continuidad del entrenador pasó a ser partido a partido, como cuando empató jugando muy mal 1 a 1 ante Godoy Cruz en la propia Bombonera hace casi dos meses.

Y más allá de que algunos allegados comentan que el Consejo de Fútbol le critica no haber hecho más cambios en busca de la victoria, o la no inclusión del juvenil Luis Vázquez y poner a un volante como Juan Ramírez cuando se jugaban "la vida" a un centro salvador, piensan que el error más grande no estuvo esta vez dentro de la cancha por no haber realizado un relevo.

Para los conductores del fútbol "xeneize" lo peor fueron las inoportunas declaraciones en conferencia de prensa que hizo Battaglia después de una eliminación tan dura. como inesperada ante un adversario disminuido por lesiones.

Es más, también dolió que en sus dichos se habló del plantel, de la falta de refuerzos y de que en ningún momento haya hecho la autocrítica lógica.

"Los jugadores son inteligentes, saben en el club que están y como tienen que responder. Este era un objetivo importante, lo sabemos, pero quedan dos torneos por delante en los que se tienen que competir al máximo", añadió.

Sabiendo que su futuro depende de ellos, esta tarde a las 16, cuando empezó la practica en el predio de Ezeiza el técnico les pidió disculpas al plantel por si malinterpretaron sus palabras de anoche y les aclaró una vez más que este ciclo tiene cuatro meses de vida hasta diciembre cuando vence su contrato.

Una hora antes del horario pactado para el entrenamiento se acercó a los medios presentes y aclaró hoy que se sintió "orgulloso" de sus jugadores y que no los "expuso" al hablar de la falta de refuerzos.

"No expuse a mis jugadores y estoy orgulloso, como lo dije anoche. Quedo como un mal educado si no respondo y como un periodista me preguntó (en la rueda de prensa) sobre este tema de los refuerzos, yo le respondí", dijo Battaglia.

El entrenador habló con las señales de cable TyC Sports y ESPN, en un diálogo que se asemejó a lo sucedido meses atrás, cuando estaba muy cuestionado tras el mencionado empate en la Bombonera contra Godoy Cruz en la Copa de la Liga Profesional y se anticipó a dialogar con la prensa para comunicar que estaba entero y que iba a seguir en su cargo.

"Se está instalando algo como que el plantel tomó mal mis declaraciones y no es así. Yo dije que me sentí representado por ellos y por lo que hizo el equipo anoche. Lamentablemente nos quedamos afuera porque no la pudimos meter y el fútbol es así", analizó.

Y luego hablo de la ejecución por parte de Darío Benedetto en la serie de penales (ya había errado uno durante el encuentro).

"Benedetto nos pidió patear el quinto penal, porque inicialmente lo teníamos como tercero, y creímos que estaba bien. Nos dijo que estaba para patear, y commo tiene experiencia y vivió muchas situaciones límites, lo vimos bien", reiteró esta tarde el entrenador.

"Pipa", que ayer cumplió su centésimo encuentro con la camiseta azul y oro, se fue entre lágrimas del campo de juego y hoy en la práctica fue el que estaba más golpeado en lo anímico.

Boca tiene nueve puntos en el campeonato local, a cinco de los punteros Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys, y el sábado desde las 15.30 visitará a San Lorenzo por la séptima fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Espinoza. Otra historia. (Télam)