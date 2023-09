El ex delantero de la Selección argentina Gabriel Batistuta se perfila como posible candidato a la alcaldía de Florencia, Italia, de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en 2024. Batistuta es una figura importante en la ciudad del norte italiano debido a su paso por la Fiorentina, donde jugó durante nueve temporadas, entre 1991 y 2000. Allí, no solo se destacó en su equipo, sino que también en toda la Serie A, ya que, contando su paso por Inter de Milán y Roma, contabilizó un total de 243 goles. Si le permiten presentarse a los próximos comicios, "Bati" podría desembarcar en la política de Italia, según informó el diario La Nazione

Es que la coalición centro-derecha de la capital de la región de Toscana tiene al ex goleador como una de las opciones concretas para llegar a la alcaldía de Florencia. Además, señalaron que desde el espacio se habrían contactado con Batistuta por primera vez a principios de julio de este año. ¿Qué impediría que Batistuta llegue a la alcaldía de Florencia? El único inconveniente que afrontaría Batistuta en caso de querer desembarcar en la política es que no tiene la nacionalidad italiana. Sin ella, no podría presentarse. Si logra tramitarla antes de las elecciones, es posible que compita en los comicios en una ciudad que tiene mucho cariño por él por su pasado futbolístico. FGB/GAM NA