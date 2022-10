Barracas Central se impuso por 2 a 0 sobre Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona, en un partido correspondiente a la vigésimo sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En un encuentro discreto, con escasas emociones, el primer gol de Barracas Central llegó des penal, luego de una falta a Fernando Valenzuela dentro del área, con un certero remate de Iván Tapia desde los doce pasos a los 15 minutos del segundo tiempo. Diez minutos más tarde, un centro de Tapia le permitió a Juan Ignacio Díaz estirar la diferencia con un cabezazo para que Barracas regrese a la victoria luego de cinco fechas sin sumar de a tres, aunque Joaquín Ibáñez descontó a los 32 para el local. Con este resultado, Arsenal permanece en el fondo de la tabla de posiciones con 27 puntos, solo por encima de Aldosivi, Lanús y Vélez, aunque ya selló su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Barracas, por su parte, se ubica decimoquinto con 33 unidades pero no pudo lograr el anhelo de clasificarse a la Copa Sudamericana, en la que ya no tiene chances de participar..Esta es la síntesis de Arsenal vs Barracas Central por la Liga Profesional:.Liga Profesional.Fecha 26.Arsenal-Barracas Central.Estadio: Julio Humberto Grondono.Árbitro: Ariel Penel.VAR: Diego Abal.. Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto, Damián Pérez, Mauro Pittón, William Machado, Dardo Miloc, Joaquín Ibáñez, Sebastián Lomónaco y Lucas Cano. DT: Leonardo Madelón. Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Braian Salvareschi, Juan Ignacio Díaz, Brian Calderara, Facundo Mater, Carlos Arce, Juan Manuel Vázquez, Iván Tapia, Fernando Valenzuela y Cristian Colmán. DT: Rodolfo De Paoli. Goles en el segundo tiempo: 15m. Iván Tapia, de penal (B); 25m

Juan Ignacio Díaz (B); 32m. Joaquín Ibáñez (A) Cambios en el primer tiempo: 37m. Joaquín Pombo por Gustavo Canto (A). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Facundo Kruspzky por Lucas Cano (A); 26m. Braian Rivero por Dardo Miloc (A) y Lucas Brochero por William Machado (A); 29m. Neri Bandiera por Juan Manuel Vázquez (B); 32m. Alejo Antilef por Mauro Pittón (A); 37m

Cristian Arce por Rodrigo Saracho (B) y Facundo Castro por Cristian Colmán (B). FG/AMR NA