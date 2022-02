Barracas Central, uno de los ascendidos de la Primera Nacional, visitará mañana a Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut del equipo "guapo" en la Liga Profesional 2022 de la primera categoría del fútbol argentino, en la que no juega desde 1932.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona B de la LPF, se disputará desde las 21.30 en el estadio "Madre de Ciudades" de la capital santiagueña, será dirigido por Diego Abal y televisado por la señal ESPN.

El equipo de Santiago del Estero, que dirige Sergio Rondina, incorporó entre otros al mediocampista Francisco González Metilli, que llega desde Tigre; al delantero uruguayo Sebastián Ribas (ex Lanús) y al atacante Juan Cruz Kaprof (Liga de Quito de Ecuador), además del arquero Nicolás Insfrán (ex Gimnasia).

Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rodolfo De Paoli y que debutará en la LPF luego de ascender desde la Primera Nacional junto con Tigre, sumó 14 refuerzos entre los que se destacan Pablo Mouche (ex Boca), Sebastián Rincón (ex Aldosivi), Facundo Castro (Temuco de Chile) y el arquero Rodrigo Saracho (ex Quilmes).

MIRÁ TAMBIÉN Se sumaron 17 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de Qatar 2022 en 20 días

+ Probables formaciones +

Central Córdoba (SdE): Nelson Insfrán; Matias Ruiz Diaz, Daniel Meza, Matias Di Benedetto y Nahuel Banegas; Deian Veron, Abel Bustos, Francisco González Metilli y Gonzalo Rios; Juan Cruz Kaprof y Pablo Argañaraz. DT: Sergio Rondina.

Click to enlarge A fallback.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Dylan Glaby, Nicolás Ferreyra, Juan Ignacio Díaz y Brian Calderara; Facundo Mater, Jonhatan Blanco e Iván Tapia; Carlos Valenzuela, Pablo Mouche y Facundo Castro. DT: Rodolfo De Paoli

Árbitro: Diego Abal

MIRÁ TAMBIÉN El delantero argentino Adolfo Gaich seguirá jugando en Huesca según la prensa española

Cancha: Estadio Madre de Ciudades

Hora: 21.30

TV: ESPN (Télam)