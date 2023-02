Barracas Central venció esta tarde a Gimnasia de La Plata por 1-0 con gol de Carlos Arce en el Estadio Claudio Fabián Tapia en el marco de la finalización de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023. El único gol fue a los 18 minutos con una excelente definición de Carlos Arce parando la pelota con el pecho y colocando el balón al primer palo de Tomás Durso, el arquero del "Lobo". El "Guapo", que alcanza los siete puntos en estas cinco fechas, continuara su camino en el torneo el próximo sábado cuando visite el Estadio Marcelo Bielsa para enfrentar a Newell´s Old Boys a las 21.30 mientras que, por el lado de los de Sebastián Romero, recibirán el próximo sábado a las 17 a Colón en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Esta es la síntesis de Barracas Central vs Gimnasia de La Plata por la Liga Profesional: Liga Profesional de Fútbol 2023 - Quinta fecha Barracas Central (1) vs (0) Gimnasia de La Plata Estadio: Claudio Fabián Tapia, Barracas, Capital Federal Árbitro: Nicolás Lamolina VAR: Leandro Rey Hilfer Barracas Central: Andrés Desabato; Mauro Peinipil, Agustín Dattola, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz; Maximiliano Puig, Carlos Arce, Iván Tapia, Lucas Colitto; Ricardo Centurión y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli. Gimnasia de La Plata: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Melluso; Ignacio Miramón, Antonio Napolitano, Alexis Steimbach, Eric Ramírez, Alan Sosa y Nicolás Contín. DT: Sebastián Romero. Gol en el primer tiempo: 18m. Carlos Arce (BC) Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Rodrigo Herrera por Carlos Arce (BC); 11m. Cristián Tarragona por Alán Sosa (G), Benjamín Domínguez por Alexis Steimbach (G), Ivo Mammini por Nicolás Contin (G) y Maximiliano Comba por Eric Ramírez (G); 14m

Marcos Benítez por Ricardo Centurión (BC); 20m. Tomás Muro por Antonio Napolitano (G); 24m Alan Cantero por Maximiliano Puig (BC); 26m. Alexis Domínguez por Lucas Colitto (BC). AMP/AMR NA