Barracas Central supo aprovechar los momentos justos para golpear, y goleó como local a Instituto de Córdoba por 3 a 0, en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde, en Capital Federal, en lo que fue una final anticipada por no descender en el marco de la décimo quinta jornada de la Liga Profesional 2023. Francisco Álvarez, a los 23 minutos de la primer etapa, Bruno Sepúlveda, a los 18 del complemento, e Iván Tapia de penal, a los 29, fueron los autores de la conquistas con las que triunfo el conjunto local. Este resultado le dio un poco de oxígeno a Barracas Central que deberá mejorar su campaña para no volver a sufrir con los promedios, mientras que Instituto comprometió su presente y en caso que Sarmiento de Junín y Platense ganen, quedará en zona de descenso. El encuentro tuvo un interesante comienzo que se extendió hasta pasado el cuarto de hora, minutos en los cuales ambos equipos propusieron un ida y vuelta constante, que si bien no fueron acciones de trascendencia, merodearon con peligro los arcos rivales. La pelota parada, fue clave para Barracas Central, ya que tuvo una advertencia y en su segunda oportunidad, llegó al gol: Rodrigo Insúa metió el centro al área, y Francisco Álvarez ganó de cabeza para firmar el 1 a 0. El tanto reavivó el encuentro. Instituto obligado a buscar la igualdad, volvió a mostrarse punzante, pero no logró lastimar al conjunto "Guapo", que careció de lucidez para ampliar la ventaja antes de que culminara la primera etapa. Ya en el complemento, Barracas Central se plantó en campo rival, exhibió un protagonismo superador, y mediante la presión, recuperó una pelota clave que derivó en un centro que capitalizó Sepúlveda y con un remate a quemarropa, puso la historia 2 a 0. Instituto intentó llegar al descuento con un avance tibio y un interesante tiro libre que tapó -de gran manera- el arquero Andrés Desábato, sin embargo, sus aspiraciones quedaron sepultadas cuando Tapia, con un penal, sentenció la goleada con un suave remate junto al palo que significó el 3 a 0.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 15. Barracas Central (3) - (0) Instituto. Estadio: Claudio Fabián Tapia. Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Pablo Dóvalo.. Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Peinpil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Rodrigo Insúa y Facundo Mater; Alexis Dominguez, Carlos Arce, Iván Tapia y Brian Calderara; y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina. Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Alarcón, Jonathan Bay; Gastón Lodico, Nicolás Linares, Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Brahian Cuello; y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.. Gol en el primer tiempo: 23m Francisco Álvarez (BC).. Goles en el segundo tiempo: 18m Bruno Sepúlveda (BC), 29m Iván Tapia (BC) de penal.. Cambio en el primer tiempo: 15m Alan Cantero por Domínguez (BC).. Cambios en el segundo tiempo: al inicio Santiago Rodríguez por Linares (I); 25m Axel Rodríguez por Cuello (I); 29m Fernando Prado por Sepúlveda (BC); 35m Nicolás Watson por Bochi (I); 37m Julián Viollaz por Calderara (BC), Kevin Quejada por Mater (BC).