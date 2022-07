El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico vuelve a estar en los planes del Barcelona de España y, a diferencia del mercado de pases anterior, el Ajax de Países Bajos estaría dispuesto a dejarlo partir a cambio de una baja cifra. La noticia surgió desde la prensa inglesa. Es que el conjunto de Cataluña comenzó gestiones para hacerse de los servicios del lateral izquierdo español Marcos Alonso -que milita en el Chelsea-, pero las negociaciones están a punto de romperse y ahí es cuando surge el nombre del jugador del combinado nacional. El contrato de Tagliafico vence en 2023 y por ello, el Ajax aceptaría entre 4 y 5 millones de euros para desprenderse del surgido en Banfield. El futbolista de 29 años ya fue sondeado en el mercado de pases anterior. En esa ocasión, el Barcelona había ofrecido una cesión con cargo: sin embargo, le entidad neerlandesa sólo lo quería vender. En caso de que finalmente se caigan las negociaciones por Alonso, por quien iban a desembolsar 10 millones de euros, el dinero iría destinado al argentino, que es un viejo anhelo de Xavier Hernández y que además le costaría la mitad. Pese al interés, Tagliafico tendría una oferta de Lyon de Francia, pero el futbolista esperaría que se dé lo de Barcelona antes que emigrar a la Ligue 1, algo que ya había dicho en el pasado: "Lo teníamos cerrado. Faltaba que los clubes se pusieran de acuerdo, pero no se dio. El Ajax quería cuatro o cinco millones y el Barça ofrecía una cesión con opción de compra. Era una oportunidad soñada, pero no me ayudaron". Desde su llegada al Ajax, el lateral disputó 167 encuentros, anotó 16 tantos y dio 22 asistencias. Además, consiguió tres Ligas de los Países Bajos, dos Copas y una Supercopa de la Eredivisie: además, supo jugar la final de la Europa League en la temporada 2016/2017, que el club neerlandés perdió ante el Manchester United, y también alcanzó la semifinal de la Champions League 2018/2019, instancia en la que perdió contra el Tottenham. LG/PT NA