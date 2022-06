El club Barcelona le vendió el 10% de sus derechos televisivos al fondo de inversión Sixth Street por una cifra de alrededor de 200 millones de euros, pero al no liberar masa salarial, todavía no podrá realizar fichajes de ningún jugador.

El presidente del Barsa, Joan Laporta, recibió hoy el permiso de los socios para activar dos operaciones que permitirían al club salir de su caótica situación económica, pero los 200 millones de euros servirán para que cierre el balance de esta temporada.

La prensa española precisó que el ingreso de los dos centenares de millones de euros sirve para “salvar” las cuentas de la temporada, pero no amplía el margen para fichar.

“Mientras no ingrese dinero suficiente para compensar las pérdidas que tiene generadas el club no se podrá acudir al mercado en busca de fichajes. Mientras el Barsa no libere masa salarial, sigue teniendo las manos atadas para fichar”, explicaron los expertos consultados.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, espera ansioso estos millones para poder fichar al goleador polaco Robert Lewandowski y Raphina, entre otros, pero deberá esperar nuevos ingresos.

(Télam)