Barcelona (19 puntos) se subió provisoriamente a lo más alto de la clasificación de la Liga Española de fútbol de Primera División, al derrotar por 1-0 a Mallorca (8), en partido adelantado de la 7ma. fecha.

El delantero polaco Robert Lewandowski (Pt. 20m.), quien será rival de la Argentina en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, marcó la solitaria conquista del equipo del DT Xavi Hernández, luego de una habilitación de Ansu Fati.

El atacante, de 34 años, consiguió su noveno tanto en 7 presentaciones con la camiseta ‘blaugrana’, con un disparo cruzado de derecha, que ingresó por el poste izquierdo del arquero serbio Predrag Rajkovic.

Lewandowski es la nave insignia del seleccionado de Polonia, que dirige el DT Czeslaw Michniewicz y será adversario de la Argentina en Qatar, por la tercera fecha del grupo C, el miércoles 30 de noviembre.

En el conjunto insular entró desde el banco de los suplentes el exlateral de Vélez Sarsfield, Braian Cufré. Mientras que Rodrigo Battaglia (ex Huracán) y Franco Russo (ex Tigre) permanecieron entre los relevos y no ingresaron.

Por otra parte, Atlético de Madrid, del DT Diego Simeone, realizó una grata visita a Sevilla, al que doblegó por 2-0.

En el conjunto ‘rojiblanco’ se alistó desde el minuto inicial el lateral derecho Nahuel Molina, mientras que el atacante Angel Correa ingresó en la segunda parte. En cambio, el mediocampista del seleccionado argentino, Rodrigo De Paul, no estuvo siquiera entre los convocados argumentando “temas personales” para justificar su ausencia.

Los goles del Atlético Madrid, que reúne 13 puntos y está a 6 del Barcelona, fueron obra de Marcos Llorente (Pt. 29m.) y Alvaro Morata (St. 12m.), según reflejó ‘As’.

Por su lado, en Sevilla (5) estuvo desde el arranque el mediocampista Erik Lamela (ex River), a la vez que Alejandro ‘Papu’ Gómez (ex Arsenal) entró a los 22m. del segundo tiempo.

En tanto, con múltiple presencia argentina en el campo de juego, Cádiz (4) y Villarreal (12) igualaron 0-0. En el conjunto andaluz atajó el guardavallas Jeremías Ledesma (ex Rosario Central), mientras que para el ‘Submarino amarillo’ se desempeñaron el arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata) y el mediocampista del seleccionado albiceleste, Giovani Lo Celso (ex Rosario Central).

En el Coliseo Alfonso Pérez, el local Getafe (7) no pudo con Real Valladolid (7), que lo doblegó por 3-2.

El marcador de punta Fabrizio Angileri (ex Godoy Cruz y River) se alistó entre los suplentes en el Getafe, que marcó sus goles por intermedio de Borja Mayoral y del uruguayo Damián Suárez.

Los tantos del Valladolid fueron obra de Sergio León (2, uno de penal) y Oscar Plano.

En el anticipo del viernes, Athletic Bilbao vapuleó al Almería por 4-0.

Real Madrid (18) podría mañana recuperar el liderazgo en caso de hallar el triunfo ante Osasuna (12), en partido que se jugará desde las 16.00 hora argentina en el estadio Santiago Bernabeu.

Los demás partidos programados para mañana son: Espanyol-Valencia (9.00 de Argentina), Celta de Vigo-Betis (11.15) y Girona-Real Sociedad (13.30). La fecha se completará el lunes con el choque Rayo Vallecano-Elche (16.00).

Principales posiciones: Barcelona 19 puntos; Real Madrid 18; Athletic Bilbao 16; Betis 15; Atlético Madrid 13; Osasuna y Villarreal 12. (Télam)