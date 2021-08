Barcelona, equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos, definirá mañana su clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores de América cuando reciba a Fluminense luego del empate 2-2 de la ida en Río de Janeiro.

El partido de vuelta se jugará desde las 21.30 en el estadio Monumental de Guayaquil, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y transmisión de ESPN.

El ganador enfrentará en la semifinal a Olimpia, de Paraguay, o Flamengo, de Brasil.

El empate 2-2 en el estadio Maracaná de la semana pasada dejó mejor parado al equipo del cordobés Bustos que con un triunfo u otra igualdad con dos o menos goles se meterá entre los cuatro mejores de Sudamérica.

Barcelona no podrá contar con el tandilense Emmanuel Martínez, expulsado en la ida, pero estarán el arquero Javier Burrai (ex Guillermo Brown), Michael Hoyos (ex Estudiantes de La Plata), Sergio López (ex Temperley) y el rosarino Damián "Kitu" Díaz.

El conjunto "canario", que estuvo dos veces (1990 y 1998) cerca de la gloria, jugó una semifinal por última vez en la edición 2017 cuando fue eliminado por Gremio, que luego venció a Lanús en la final.

Fluminense, en medio de una crisis futbolística y con el DT Róger Machado en la cuerda floja, necesita una victoria o un empate con tres o más goles para ser semifinalista.

El equipo carioca tiene una historia negativa contra rivales ecuatorianos ya que en 2008 perdió la final ante Liga de Quito. (Télam)