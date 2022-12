Barcelona, con un discreto aporte del argentino Nicolás Laprovíttola, superó esta tarde como visitante a Estrella Roja, en Serbia, por 99-94 en tiempo suplementario, resultado de la 16ta. fecha de la fase regular que le permitió subirse al liderazgo de la Euroliga de básquetbol.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado y contuvo la siguiente progresión: Barcelona 28-17, 43-40, 57-65, 84-84 y 99-94

El escolta Laprovíttola, de 32 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante casi 22 minutos. El bonaerense, exjugador de Lanús y San Antonio Spurs de la NBA, encestó 7 tantos (2-2 en dobles, 1-2 en triples), tomó 2 rebotes y repartió 3 asistencias.

La mejor figura del quinteto ‘blaugrana’ resultó el armador checo Tomas Satoransky, quien concluyó con una planilla de 19 unidades, 10 pases gol, 3 rebotes y 2 robos en 33 minutos.

Con este triunfo, Barcelona se sumó al lote de punteros, junto a Baskonia y Mónaco de Francia, todos con registros 11-5.

En Estrella Roja (récord 8-8) no jugó el base cordobés Facundo Campazzo (todavía no tiene la habilitación pertinente), mientras que el estratega marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks) apenas permaneció activo durante 4 minutos y medio, antes de salir con “una molestia en los isquiotibiales”, según reportó la cadena DAZN. Su producción abarcó una asistencia y un robo, sin tiros al canasto.

En otros resultados de la jornada, Alba Berlín de Alemania se impuso como visitante en Francia al Asvel Villeurbanne por 91-79, mientras que Olympiacos se quedó con el clásico griego al doblegar a Panathinaikos, por 95-71. (Télam)