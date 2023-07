(Enviada especial).- Cuando pase el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, Estefanía Banini volverá a poner su cabeza y corazón en Atlético de Madrid, el club que la tendrá al menos hasta 2024; sin embargo, la mendocina no descartó jugar en el fútbol argentino antes de colgar los botines.

"En Argentina nunca jugué y quizás me gustaría terminar mi carrera ahí, pero por el momento pienso en este Mundial y después quiero disfrutar con mi club, hacer un buen año y dejar al Atlético de Madrid donde se merece", declaró Banini a Télam.

"Me encantaría llevar al 'Aleti' a una Champions, creo que el club se merece estar ahí y me encantaría ser parte. Tengo contrato de un año más y estoy feliz. Llegué un poco tarde a un club donde me siento muy representada por los valores que tiene", aseguró la mendocina, que ya terminó el curso de entrenadora en España.

Banini aclaró que "mi idea es seguir en lo deportivo, seguir en el fútbol jugando un par de años más en el club, donde estoy muy bien. Más adelante creo que sería muy lindo jugar en Argentina".

Sobre ganar la Copa de la Reina siendo protagonista con un gol de tiro libre en la final ante Real Madrid, Banini contó que "se venía trabajando muy bien, tratando de sacar lo mejor para el equipo y estoy feliz de que se haya dado. La gente estaba contenta porque se ganó un título en un clásico ante el Real y por la manera en que lo hicimos".

"Es muy del Atlético ganar metiendo y empujando hasta el final. La gente siempre nos apoyó y, después de un año con altibajos, merecían ese título y festejar todos juntos. Nosotras le pudimos dar eso y estuvo buenísimo", comentó la argentina, que firmó contrato con el club "colchonero" hasta 2024.

"El tema de mi renovación se había cerrado antes de la final de la Copa de la Reina. Ellos me quieren y apuestan por mí, y creo haberles demostrado que yo también apuesto por ese escudo. Me siento muy representada y muy cómoda en el club. De donde te tratan bien no te querés ir nunca", aseguró Banini que jugó, entre otros equipos, en Colo Colo de Chile (su primer club profesional en 2011), Washington Spirit, de la liga de Estados Unidos, Valencia y Levante hasta que en 2021 llegó al Atlético de Madrid. (Télam)