Banfield y Atlético Tucumán empataron hoy sin goles, en el partido correspondiente a la 9na. fecha de la zona A de la Copa de la Liga, donde no abundaron las situaciones en los arcos y se vivió con mucha tensión en el campo y las tribunas.

Con esta igualdad, Banfield (12) y Atlético Tucumán (11) siguen fuera de la zona de clasificación. El "Taladro" alcanzó los 42 en la tabla anual y sacó 4 de diferencia sobre Huracán, Colón y Gimnasia (38) que están en zona de descenso. El "Decano" llegó a los 48, afuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Luego de un primer tiempo discreto y parejo, Atlético Tucumán mejoró su producción en la segunda etapa con mayor participación de Joaquín Pereyra. El propio número "10", por el sector izquierdo, generó la ocasión más peligrosa con un remate que dio en el travesaño.

Banfield respondió con el ingreso del joven Gerónimo Rivera, ante los flojos rendimientos de Martín Cañete y Jesús Soraire.

El juvenil delantero tuvo la apertura del marcador tras la cesión de Ignacio Rodríguez que derivó en un mano a mano con Tomás Marchiori. Rivera buscó la gambeta y se desplomó en el suelo por un supuesto toque del arquero que no existió, en una correcta decisión de Darío Herrera a pesar del reclamo generalizado.

Sobre el final, Facundo Cambeses salvó a Banfield con una soberbia tapada ante la definición de Mateo Coronel, en una jugada que se originó en un saque lateral.

En un partido de pocas llegadas, con mucha tensión en la tribuna, el empate dejó más conforme a Atlético porque Banfield, que fue despedido con algunos silbidos, no logar despegarse de las últimas posiciones de la tabla anual.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Vélez, en un duelo directo por la permanencia, mientras que el "Decano" recibirá a Talleres, de Córdoba.

-Síntesis-

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós y Emanuel Insúa; Eric Remedi, Juan Bisanz, Jesús Soraire, Martín Cañete e Ignacio Rodríguez; y Milton Giménez. DT: Julio Falcioni.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Alexis Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Renzo Tesuri, Ramiro Carrera y Justo Giani; y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Cambios: en el segundo tiempo, 10m. Gerónimo Rivera por Soraire (B); 23m. Ramiro Rodríguez por Giani (AT); 27m. Matías González por Cañete (B); 33m. Gonzalo Paz por Romero y Marcelo González por Tesuri (AT); 45m. Cristian Menéndez por Coronel y Tomás Castro Ponce por Carrera (AT); 45+4m. Nicolás Sosa por Rodríguez e Yvo Calleros por Bisanz (B).

Amonestados: Remedi (B); Pereyra (AT).

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Florencio Sola (Télam)