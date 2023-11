Banfield, con un doblete de Milton Giménez en el final de cada etapa, venció esta noche a Colón, que quedó como el único equipo en descenso por Tabla Anual, por 2 a 1, en partido correspondiente a la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, y de esta manera el "Taladro" se metió en puestos de cuartos de final en su grupo.

Banfield y Colón jugaban por lo mismo, pero uno llegaba más holgado y el otro mucho más comprometido.

El local lo hacía pensando con valor agregado, ya que una victoria lo colocaba entre los cuatro que se están clasificando a cuartos de final por la Zona B, mientras que la visita buscaba sumar como única manera de escaparle al último puesto del descenso por Tabla Anual con el que llegó a este encuentro.

Por su parte a Banfield los tres puntos le reducían directamente la mochila del fantasma del descenso, ya que lo colocaban seis puntos por encima de Colón con la misma cantidad por jugar.

Con esas expectativas entonces, las especulaciones no tenían lugar para este encuentro y así salieron a jugarlo, aunque ambos directores técnicos, tanto Julio Falcioni como Israel Damonte, por filosofía futbolística, siempre priorizaron la seguridad defensiva en primer término, para luego construir ofensivamente.

Y en esta oportunidad, aun con lo descripto, ninguno de los dos desdeñó su esencia, porque en definitiva no perder les permitía a ambos seguir vivos detrás de sus objetivos.

Hasta que un error defensivo del visitante le permitió a Banfield cerrar en ventaja el primer tiempo con un gol de penal de Giménez tras una falta con agarrón a Juan Bisanz.

Pero esa paridad que se observó en el primer tiempo se hizo extensiva en el complemento, por lo que el resultado era una moneda al aire y antes de los 20 minutos cayó para el lado de Colón con el empate logrado por Ramón "Wanchope" Ábila.

Y esto era tan así porque durante el resto de la segunda etapa las posibilidades de ambos por subirse al triunfo seguían intactas, sin un protagonista claro.

Hasta que sobre la hora otra vez apareció Giménez para anticipar al retornado a la titularidad Matías Ibáñez y el triunfo se quedó en Peña y Arenales, mientras que la desazón fue toda de Colón, que sigue hundido como el único descendido hasta el momento por Tabla Anual. Y cada vez le queda menos por delante para revertir eso.

- Síntesis -

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós y Emanuel Insúa; Yvo Calleros, Juan Álvarez, Martín Cañete e Ignacio Rodríguez; Juan Bisanz y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado y Emanuel Mas; Rubén Botta, Baldomero Perlaza y Cristian Vega; Ramón Ábila y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Gol en el primer tiempo: 45m. Giménez (B), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Ábila (C).

Cambio en el primer tiempo: 27m. Gian Nardelli por Meza (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Favio Álvarez por Delgado (C), 25m. Gerónimo Rivera por Álvarez (B), 29m. Juan Soraire por Cañete (B); 33m. Jorge Benitez por Toledo (C) y Stéfano Moreyra por Vega (C); 45+4m. Sebastián Sosa Sánchez por Giménez (B) y Mateo Pérez por Bisanz (B);

Amonestados: Juan Álvarez y Rivera (B). Nardelli, Botta y Favio Álvarez (C).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Pablo Dóvalo. (Télam)