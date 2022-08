Banfield acertó un tiro desde fuera del área y venció 1-0 a Rosario Central en un entretenido partido jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito por la 15° fecha del campeonato de la Liga Profesional.

El gol fue convertido por el volante izquierdo Agustín Urzi, en el primer tiempo.

Rosario Central dominó la pelota en el comienzo y buscó tocar por abajo y llegar por los costados con las proyecciones de Lautaro Blanco y Ignacio Malcorra por la izquierda y de Cortez y Cerrudo por la derecha, pero su llegada más clara del primer tiempo fue un buen córner de Malcorra desde la derecha que Tanlongo cabeceó en el área chica, pero que Cambeses salvó córner, junto al primer palo, en su primera gran atajada.

Y Banfield, que se animó a tocar de los 10 minutos y sólo había llegado con un zurdazo apenas desviado de Enrique a los 11 minutos, abrió el marcador a los 21 minutos con una buena jugada de derecha a izquierda en la que tocaron González y Dátolo hasta que Urzi la paró fuera del área y sacó un zurdazo envenenado que entró en el primer palo de Servio, a quien sorprendió el movimiento de la pelota.

El gol tranquilizó a Banfield y aceleró aún más a los pibes de Central, que recién volvieron a llegar a los 41 minutos con un remate de Buonanotte desde el vértice izquierdo del área grande, que Cambeses contuvo sin esfuerzo.

Central buscó y generó juego por las puntas, pero careció de peso ofensivo en el área, a diferencia de Banfield, que tuvo menos la pelota pero volvió a lllegar bien en el epílogo del primer tiempo, cuando González metió un centro pasado desde la derecha que Enrique le bajó de cabeza a Dátolo, quien le pegó una volea de zurda alta.

El complemento mostró lo mejor de Central en el comienzo, cuando presionó más alto y buscó con los ingresos de los delanteros Marinelli y Ramírez, como al minuto, cuando Cortez mandó un centro desde la derecha y Marinelli remató cerca del poste derecho luego de un rebote en Maciel, y a los 4 minutos cuando Malcorra lanzó un centro desde la izquierda que tocó Ramírez, pero no llegó Marinelli a empujarla por atrás.

Central tuvo dos llegadas muy claras para empatarlo, pero en una la tiró afuera y en la otra el arquero Cambeses –la figura de la cancha- salvó su arco en forma magistral.

A los 11 minutos el ingresado Infantino sacó un gran contraataque con un pase a Marinelli por la izquierda, quien corrió media cancha y habilitó muy bien a Buonanotte, que la picó de derecha ante la salida del arquero, perlo le pelota pasó muy cerca del poste derecho.

Y más aún a los 21 minutos, cuando Buonanotte mandó un tiro libre pasado desde la derecha, Infantino la metió de cabeza al segundo palo y Báez cabeceó solo, pero otra vez Cambeses la sacó,volando hacia su izquierda sobre la línea, en su segunda gran atajada del partido.

Banfield se adelantó y jugó mejor con la pelota para defenderse lejos de su arco ante la impaciencia de Central, que buscó hasta el final como pudo, aunque la última clara la tuvo el ingresado Cruz, quien la tiró afuera solo con el arquero.

Así, Banfield volvió a ganar luego de ocho encuentros porque Urzi acertó un buen zurdazo desde fuera del área, en un partido que fue demasiado castigo para Central, que malogró las llegadas más claras y, además, chocó con la enorme figura de Cambeses.

Un párrafo aparte para las botellas que cayeron desde la platea de Rosario Central sobre el banco de Banfield e incluso una de ellas impactó en el marcador de punta derecho visitante Emanuel Coronel, lo que provocó la irritación del cuerpo técnico "albiverde".

- Síntesis -

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo, Facundo Buonanotte e Ignacio Malcorra; y Fabricio Oviedo. DT: Carlos Tevez.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Dylan Gissi, Alejandro Maciel y Luis Mago; Matías González,, Lautaro Ríos, Matías Romero y Agustín Urzi; Jesús Dátolo; y Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Gol en el primer tiempo: 21’ Urzi (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Alan Marinelli por Cerrudo (C) y Gustavo Ramírez por Oviedo (C); 10’ Gino Infantino por Ortiz (C) y Franco Frías por Malcorra (C); 22’ Alan Di Pippa (B) por Ríos (B) y Juan Cruz por Enrique (B); 28’ Francis Mac Allister por Tanlongo (C); Maximiliano Cuadra por Urzi (B) y Julián Palacios por Dátolo (B); y 38’ Aarón Quirós por Mago (B).

Amonestados: Báez, Tanlongo, Infantino y Servio (C). Urzi (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+4m. expulsado Romero (B).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Giménez.

