Banfield negocia la llegada a préstamo por un año y con opción de compra del delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, quien quedó con el pase en su poder al no renovar el vínculo con Everton, de Viña del Mar, Chile.

El atacante, de 28 años, que tuvo pasos anteriores por Vélez Sarsfield, Quilmes y Patronato "está muy cerca de acordar su contratación, lo que le permitiría jugar junto a su hermano Nicolás, que arribará a Banfield a préstamo de León, de México, para la temporada 2023", indicaron a Télam desde el club.

Además, la que prácticamente "está cerrada es la incorporación del lateral izquierdo de Temperley Pedro Souto, a préstamo hasta diciembre de 2023 y con opción de compra", sumó el informante.

También surgió el interés por el zaguero chileno Thomas Galdames, de Unión Española, hermano de Pablo, ex Vélez Sarsfield, que fue integrante del seleccionado Sub 23 de Chile, cuya altura de 1.80 metros llamó la atención del entrenador Javier Sanguinetti por no contar con defensores muy altos en el plantel.

De todas maneras la negociación por su préstamo no será sencilla porque al parecer, en ese sentido, se adelantó Godoy Cruz, más el interés que muestra Estudiantes de La Plata.

En tanto, el plantel "albiverde" continúa entrenando con los ejercicios más profundos desde lo físico durante la pretemporada que realiza en el predio polideportivo "Alfredo Palacios", de Luis Guillón.

(Télam)