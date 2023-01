El mediocampista Jesús Dátolo, separado del plantel de Banfield desde octubre del año pasado, criticó al actual entrenador Javier Sanguinetti y al presidente Eduardo Spinosa por cómo manejaron su situación, mientras continúa entrenándose en el club.

"Si Sanguinetti tenía algún problema me lo tenía que decir en la cara, pero bueno, tenía un trato raro, de pocas palabras", señaló Dátolo en diálogo con la radio DSports.

"Spinosa me dijo que me apartaban por un asunto del entrenador. Me hubiera gustado que me diga las cosas en la cara, pero lo mandó al presidente. Se manejaron mal", indicó el experimentado volante.

"No quiero pelearme con nadie porque siempre cuide a Banfield. Ni siquiera el entrenador me comunicó que no me iba a tener en cuenta y eso me tomó por sorpresa. Todavía sigo entrenando en el club intentando resolver mi situación", señaló el ex volante de Boca y Atlético Mineiro de Brasil.

Dátolo, de 38 años, aseguró que necesita "seguir jugando" al fútbol profesional y que se siente "bien" para continuar su carrera en otro club.

Desde el regreso de Sanguinetti a la institución, en octubre de 2022, Dátolo dejó de ser tenido en cuenta, al igual que el arquero Enrique Bologna (podría ir a Tristán Suárez) y el volante Nicolás Domingo. (Télam)