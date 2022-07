El exfutbolista Abel Balbo, acompañado del exseleccionador de básquetbol Julio Lamas, asumirá como técnico en Central Córdoba de Santiago del Estero y comenzará su camino en esa función en el fútbol argentino tras sus pasos por Treviso y Arezzo en el ascenso italiano.

Balbo, uno de los delanteros más importantes del Calcio en la década de los noventa y partícipe del Mundial 94 y 98 con la Argentina, viajará a la provincia norteña en la semana para firmar su contrato por una temporada, adelantaron hoy fuentes del club a Télam.

Su llegada tendrá como otra novedad el desembarco de Lamas en el fútbol luego de una exitosa carrera en el básquetbol, que registró pasos por el seleccionado argentino y el de Japón, Real Madrid de España y los mejores equipos de la Liga Nacional.

"Me interesó su propuesta, me gustaron sus ideas y su calidad humana", contó Lamas durante una entrevista con ESPN en abril pasado, tras recibir el ofrecimiento del exgoleador surgido de Newell's Old Boys de Rosario.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes visita a Tigre en Victoria en un duelo de equipos en mala racha

Lamas formará parte del cuerpo técnico en tareas de gestión y construcción del proyecto futbolístico dentro de un club que deberá revalidar su plaza en la Primera División en esta temporada.

Central Córdoba, que recibió un duro revés el jueves como local de Patronato de Paraná (1-3), se ubica a dos puntos de la zona de descenso, ocupada hoy por Aldosivi de Mar del Plata y Patronato.

Balbo, de 56 años, le ganó en la elección a los otros técnicos que estaban en carrera para suceder a Sergio Rondina: Iván Delfino, Omar Asad y Juan Pablo Pumpido.

La intención de la dirigencia santiagueña es que el exdelantero del seleccionado debute el sábado 23 de julio contra Racing, de local.

MIRÁ TAMBIÉN Huracán visita a Unión con la esperanza de seguir prendido en la LPF

- (Télam)