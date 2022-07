(Por Marcos González Cezer) - La rosarina Luciana Aymar, ganadora de cuatro medallas en los Juegos Olímpicos y elegida como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en ocho ocasiones, aseguró que Las Leonas son "un equipo muy compacto, con jugadoras extraordinarias que puede ganar perfectamente" el Mundial que comienza hoy en España y Países Bajos.

"Las Leonas tienen toda la actitud para poder brillar. Es un equipo que realmente puede ganar perfectamente. Es compacto, tiene muy buenas jugadoras y es muy parejo en sus líneas. Tienen grandes posibilidades de ganar", destacó Aymar en una entrevista exclusiva con Télam desde Miami, Estados Unidos.

"Lo lindo que tiene este equipo es que cada vez que lo ves, observás cosas diferentes para mejor. Ves que buscan cosas distintas y se arriesgan a mejorar", puntualizó. "Lucha", la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia, conquistó las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y de Londres 2012 y las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

La rosarina, elegida como la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en ocho ocasiones (2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013), vive en Chile desde 2017 junto con su pareja, el extenista trasandino Fernando González, con quien tiene dos hijos.

Aymar, campeona mundial 2002 en Perth y en Rosario 2010, se retiró del hockey en diciembre de 2014 tras conquistar el Champions Trophy en Mendoza.

-Télam: Las Leonas ganaron este año la Copa Panamericana en Chile y la Pro League de forma invicta con 13 triunfos y 3 empates en 16 partidos. Fueron el equipo más goleador, la segunda valla menos vencida y tuvieron a la máxima anotadora del torneo (Agustina Gorzelany, 18). ¿En qué estado están?

-Luciana Aymar: Hoy por hoy, por cómo vienen Las Leonas, encaminadas con la Copa Panamericana y la Pro League, me parece que son un equipo que siempre van de menor a mayor. Lo lindo que tiene este equipo es que cada vez que lo ves, observás cosas diferentes para mejor. Ves que buscan cosas distintas y se arriesgan a mejorar. Permanentemente ves una actitud de crecimiento y de mejora en diferentes aspectos.

Me parece un equipo que está muy compacto y que tiene jugadoras extraordinarias. Me encanta verlas jugar, las admiro. Siempre voy a admirar a Las Leonas porque no es fácil estar en un seleccionado así, con todo el entrenamiento que requiere durante el año. Realmente admiro a este equipo por la actitud que tiene siempre ante cada torneo

Son jugadoras muy jóvenes y que se arriesgan permanentemente, Las ves jugar y pensás que son jugadoras de muchos más años de entrenamientos y experiencia internacional, y no. Y eso se debe a la confianza que se tienen como grupo. La última vez que fui a visitarlas al Cenard les dije lo que sentía cuando las veía jugar; que eso no se ve siempre y es muy difícil de conseguir.

Uno puede conseguir un buenísimo estado físico, un excelente juego pero nosotras, Las Leonas, somos un grupo que necesitamos que el grupo esté sano, que esté bien. Y hoy a las chicas se las ve bien. Cuando juegan transmiten una linda química de grupo, buena vibra. Y eso es un poder que no todos los equipos tienen.

-T: ¿Tenés buenas sensaciones con el equipo argentino para el Mundial?

-LA: Las Leonas son un equipo inteligente, que no se va a arriesgar a jugar más fuerte o menos fuerte contra diferentes equipos. Van a jugar todos los partidos iguales, con la misma intensidad. Me quedo muy tranquila porque sé es un equipo que arriesga, que va para adelante, que tiene actitud y es lindo verlas jugar. Transmiten mucha pasión y mucho fuego. Creo que Argentina tiene equipo para ganar. Y ellas lo saben. Eso está buenísimo. Las Leonas siempre vamos a ser favoritas y vamos a tener la presión de serlo. Hoy tienen la actitud para poder llevar a Argentina a ganar un Mundial y eso que pasaron por diferentes entrenadores. Sería muy lindo verlas ganar. La verdad es que se lo merecen.

-T: Países Bajos, último bicampeón mundial y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, lidera el ranking mundial y Las Leonas están en el segundo puesto. ¿Son los seleccionados máximos candidatos al título?

-LA: Para mí, tanto Argentina como Países Bajos son los dos mejores equipos del mundo, pueden disputar la final del Mundial. Pero sabemos que puede pasar cualquier cosa. Hay muchos otros equipos que vienen revolucionando un poco el hockey internacional y hay que tener cuidado. Uno siempre piensa en Países Bajos, Alemania, Australia, pero hay otros equipos que vienen de abajo entrenándose con la Pro League, que les dio más roce internacional.

-T: ¿Cuáles son los puntos altos y bajos del equipo?

-LA: El punto más alto que tienen Las Leonas es la confianza para jugar. Pueden tener momentos malos o buenos dentro de un partido pero se tienen mucha confianza. Y cuando todas se tienen mucha confianza es el poder más grande que podés tener. Quizás no tenés el mejor equipo, a la mejor jugadora, no jugaste el mejor torneo del mundo pero esa confianza con nuestra sangre latina es la que te lleva, a veces, a ganar torneos. Eso es un punto alto que no todos los equipos lo tienen.

Y no vi puntos bajos. Quizás, hay momentos de algunos partidos, como pasa en todos los equipos, en los que empiezan a perder mucho el control de la pelota. Eso es algo para poder mejorar. Eso es algo que Países Bajos, que es un equipo muy frío, hace bien. Que por más que tenga un resultado negativo durante el partido, tiene la frialdad para, quizás, hasta mejorar su juego.

Eso hacemos mal nosotros. Somos diferentes, nuestra sangre es distinta. Y muchas veces nosotros cometemos el error de ponernos nerviosas, jugar con más intensidad cuando hay que hacerlo con menos para después poder lograr un resultado favorable. En esos momentos de estrés hay que saber controlarse y jugar con mas tranquilidad.

-T: Argentina fue campeón mundial en Perth y Rosario. ¿Está el actual equipo para conquistar oro?

-LA: Tiene toda la actitud para poder brillar. Es un equipo que realmente puede ganar perfectamente. Es compacto, tiene muy buenas jugadoras, es muy parejo en sus líneas. Lo veo con grandes posibilidades de ganar. (Télam)