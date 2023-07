El delantero Carlos Auzqui confesó que su padre es fanático de San Lorenzo y se desvinculó del club húngaro Ferencvaros para poder cumplirle el sueño de verlo jugar con la camiseta del club de Boedo: "Él siempre quiso que yo pueda jugar acá", expresó el delantero tras pasar la revisión médica en Buenos Aires. "Estoy con mucha ansiedad. Luego de la revisión médica quiero firmar el contrato porque mañana estaré a disposición del cuerpo técnico. Hice la pretemporada en Hungría y jugué un par de amistosos, me siento bien en lo físico", explicó Auzqui en una entrevista. El ex delantero de Estudiantes de La Plata y River tuvo una carrera muy productiva en el Ferencvaros de Hungría: ganó dos veces el campeonato de Primera División de ese país en las temporadas 2021/22 y 2022/23 y además fue campeón de la Copa Hungría en 2021/22

No obstante no anotó una gran cantidad de goles ya que solo metió cinco en 33 partidos. Auzqui se sumará a los entrenamientos lo antes posible para estar preparado para los enfrentamiento frente a San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana: el jueves 3 de agosto recibirá al equipo brasilero en el estadio Pedro Bidegain para el partido de ida, y el jueves 10 viajará a la ciudad paulista para la vuelta. "Había estado cerca de San Lorenzo en otras oportunidades pero por una u otra razón no se dio. Esta vez no quise dejarlo pasar así que estoy feliz y dispuesto a dar el máximo", reveló Auzqui, quien pudo reencontrarse con viejos conocidos de River en el equipo que hoy dirige Rubén Darío Insúa: Augusto Batalla y Ezequiel Cerutti. "Hablé con Augusto y con el Pocho también, me hablaron muy bien del grupo, de cómo se manejan, así que estoy entusiasmado. Es muy importante también que el DT me haya pedido, que sepa lo que puedo aportar, espero disfrutar al máximo y también ganar cosas acá", cerró el delantero apodado "Perro". FIG/SPC NA