Australia derrotó hoy por 34-14 a Portugal y sumó punto bonus en un partido clave, por lo que mantiene las chances de clasificarse a los cuartos de final en el Mundial de Rugby que se disputa en Francia. Los Wallabies necesitaban ganar sí o sí para seguir con vida en la cita mundialista, mientras que también anotaron un total de cinco tries para cosechar el punto bonus, que les permitió superar a Fiji y arrebatarle el segundo puesto del Grupo C. No obstante, Australia tiene un partido más y deberá esperar una caída por más de siete puntos de Fiji en la última jornada de la fase de grupos, justamente frente a Portugal, para quedarse con uno de los dos boletos para la próxima fase. De esta manera, Australia mejoró su imagen luego de un andar muy lejano a sus expectativas en la Copa del Mundo que dejaron al equipo en el centro de las críticas. Estas fueron las formaciones del partido: Australia: 1-Angus Bell, 2-David Porecki (c), 3-James Slipper, 4-Nick Frost, 5-Richard Arnold, 6-Tom Hooper, 7-Fraser McReight, 8-Rob Valetini, 9-Tate McDermott, 10-Ben Donaldson, 11-Marika Koroibete, 12-Lalakai Foketi, 13-Izaia Perese, 14-Mark Nawaqanitawase, 15-Andrew Kellaway. Suplentes: 16-Matt Faessler, 17-Blake Schoupp, 18-Pone Fa’amausili, 19-Robert Leota, 20-Josh Kemeny, 21-Issak Fines-Leleiwasa, 22-Carter Gordon y 23-Suli Vunivalu. Portugal: 1-David Costa, 2-Mike Tadjer, 3-Diogo Hasse Ferreira, 4-José Madeira, 5-Martim Belo, 6-David Wallis, 7-Nicolas Martins, 8-Thibault de Freitas, 9-Samuel Marques, 10-Jerónimo Portela, 11-Rodrigo Marta, 12-Tomás Appleton (C), 13-Pedro Bettencourt, 14-Raffaele Storti, 15-Nuno Sousa Guedes. Suplentes: 16-Francisco Fernandes, 17-Duarte Diniz, 18-Francisco Bruno, 19-Steevy Cerqueira, 20-Rafael Simões, 21-João Belo, 22-Joris Moura, 23-Manuel Cardoso Pinto. FG/GAM NA