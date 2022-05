Austin FC de los delanteros argentinos Sebastián Driussi, ex River Plate y Maximiliano Urruti, ex Newell's Old Boys, que esta noche fueron titulares, cayó por 4 a 1 en su visita a Los Ángeles Galaxy, por la 14ta. jornada de la Zona B de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, que se cerró con este encuentro.

El equipo de los argentinos empezó ganando antes de los 10 minutos del complemento por un tanto del delantero uruguayo Diego Fagundez, pero luego el ídolo mexicano Javier "Chicharito" Hernández, que volverá al seleccionado de su país luego de un acercamiento con el técnico argentino Gerardo Martino (estará en la zona de Argentina en el Mundial de Qatar) empezó la remontada después del cuarto de hora.

Tras esa conquista del delantero oriundo de Guadalajara que el próximo miércoles cumplirá 34 años llegó un doblete del serbio Dejan Joveljic, que había ingresado en el complemento, y otro jugador ingresado en esa segunda etapa como Efraín Álvarez redondeó la goleada en el minuto final del encuentro.

La decimocuarta fecha se cerraba en la madrugada argentina de este lunes con el encuentro entre Seattle Sounders (Zona B) y Charlotte FC (Zona A).

Las posiciones del certamen son las siguientes:

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1New York FC 26138232510+15

2Philadelphia 25146711910+9

3Montreal 23147252826+2

4New York RB 23146532415+9

5Orlando City 21146351720-3

6Cincinnati 19146172125-4

7Inter Miami 18145361522-7

8Charlotte FC 16135171216-4

9New England 16134452223-1

10Columbus Crew 16134451716+1

11Atlanta United 161344520200

12Toronto FC 15144372127-6

13DC United 14134271723-6

14Chicago Fire 11142571320-7

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Angeles FC 29149232916+13

2Dallas 25147432413+11

3Real Salt Lake 251474317170

4Austin FC 24147342818+10

5L.A. Galaxy 23147251715+2

6Nashville SC 22146441816+2

7Minnesota 181453615150

8Houston Dynamo 181453617170

9Colorado 18145361617-1

10Portland Timbers 15153662125-4

11SJ Earthquakes 14143562532-7

12Vancouver 14134271423-9

13Seattle Sounders13114161315-2

14Kansas City 13153481326-13

El primero se clasifica a los cuartos de final y del segundo al séptimo a los octavos. (Télam)