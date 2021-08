El entrenador neerlandés del club Barcelona, de España, Ronald Koeman, reconoció que todavía le resulta "difícil" hacerse a la idea de que el astro Lionel Messi "no jugará más" en el conjunto ´blaugrana´ y destacó la "ética y el deseo de ganar" del jugador argentino.

"Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia", se despidió Koeman públicamente a través de su perfil oficial en las redes sociales.

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el FC Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar", subrayó el técnico, según la agencia de noticias alemana DPA.

Messi ofrecerá mañana, a las 7 (hora de la Argentina) una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou de Barcelona, en la cual dará a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán. (Télam)