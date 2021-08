Atlético y Vélez Sarsfield cerrarán mañana la cuarta fecha de la Liga Profesional en Tucumán, con el objetivo de seguir sumando para no perderle pisada a los de arriba. El partido se disputará en el estadio "Monumental José Fierro" de la capital tucumana desde las 21:15 con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Fox Sports Premium. Para Atlético es la posibilidad de hilvanar su tercera victoria consecutiva, después de superar a Huracán como local y Godoy Cruz en Mendoza, que lo acomodó en la tabla de posiciones. El entrenador Omar De Felippe podría presentar dos modificaciones respecto del equipo que le ganó al "Tomba": si Yonathan Cabral no está a disposición entraría Mauro Osores y además Augusto Lotti podría ingresar por el juvenil Ramiro Ruíz Rodríguez. De su lado, Vélez sigue golpeado por la eliminación en la Copa Libertadores y no puede ganar en la Liga Profesional, donde igualó con Defensa y Justicia entre semana. Estas son las posibles formaciones iniciales y otros detalles del encuentro: Liga Profesional Fecha 4 Atl. Tucumán - Vélez Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 21:00. TV: Fox Sports Premium. Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta ó Ciro Rius, Cristian Erbes, Lucas Naranjo, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti ó Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe. Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De Los Santos, Lautaro Giannetti, Nazareno Romero; Santiago Cáseres, Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Agustín Bouzat, Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino. DP/GAM NA