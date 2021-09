Atlético Tucumán igualó este sábado con Arsenal de Sarandí sin goles como local, en uno de los partidos correspondientes a la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El conjunto tucumano tiene ahora 15 puntos y el de Sarandí suma siete unidades y sigue último en la tabla de posiciones.

El resultado terminó siendo justo por lo hecho en los dos tiempos, sin demasiadas ideas. El punto representó un buen premio para Arsenal, que logró mantener la valla en cero por segunda fecha consecutiva tras recibir 18 tantos en el torneo.

En un primer tiempo trabado y con mucha lentitud por parte de ambos equipos, Arsenal tuvo una de la más claras cuando Nicolás Mazzola quedó en soledad frente Cristian Luchetti y definió por encima del arco, aunque falló por apenas unos centímetros.

La otra de peligro la desperdició Cristian Menéndez, que partió habilitado por Gastón Suso -dio el paso adelante tarde- pero Alejandro Medina le tapó un remate fuerte y alto para ahogarle el grito de gol.

El complemento se presentó con varias similitudes: pelotazos largos de los centrales, muchas faltas en la zona media y poco peso ofensivo en ambas áreas.

Arsenal intentó cuando conectó a Alan Ruiz, Mazzola y Nicolás Castro en los primeros 15 minutos pero todo quedó en ideas mal ejecutadas sobre el último tramo.

Atlético se acomodó con los cambios, siempre apoyado en el equilibrio de Franco Mussis, y mereció llevarse al menos un triunfo ajustado, aunque se lo negó la gran tarde de Medina.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal será local de Colón de Santa Fe.

-Síntesis del partido-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Ramiro Carrera, Franco Mussis, Cristian Erbes y Ciro Rius; Cristian Menéndez y Junior Benítez. DT: Omar De Felippe.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Gastón Suso, Gonzalo Goñi y Emiliano Papa; Brian Farioli, Darlo Miloc, Emiliano Méndez y Nicolás Castro; Nicolás Mazzola y Alan Ruiz. DT: Israel Damonte.

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Renzo Tesuri por Benítez (AT), 16m. Matías Belloso por Farioli (A), 19m. Alejandro Lotti por Menéndez (AT) y Ramiro Ruiz Rodriguez por Rius (AT), 27m. Bruno Sepúlveda por Mazzola (A), 32m. Joaquín Pereyra por Mussis (AT), 38m Julián Navas por Ruiz (A) y Leonel Pico por Méndez (A) y 48m. Nicolás Laméndola por Carrera (AT).

Amonestados: Mussis y Laméndola (AT). Miloc (A).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José Fierro (Tucumán). (Télam)