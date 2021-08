Atlético Tucumán venció 2 a 1 a Newell's Old Boys en un emotivo encuentro jugado esta tarde en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la novena fecha del Torneo de la Liga Profesional de fútbol, llegó a los 14 puntos y se acercó a la punta de la tabla de posiciones.

Los goles tucumanos fueron convertidos por el volante Franco Mussis y por el delantero Augusto Lotti, mientras el atacante Ignacio Scocco logró el empate transitorio, todos en el complemento.

Newell's fue levemente superior en el final del primer tiempo, cuando dispuso de algunas llegadas claras por dos remates del volante ofensivo Nicolás Castro y uno del lateral Franco Negri, que fueron salvados por el arquero Cristian Luchetti, la figura de esa etapa.

Atlético, en tanto, sólo llegó con un buen zurdazo de Joaquín Pereyra, que pasó muy cerca del poste izquierdo, tras una recuperación de Mussis en una mala salida del arquero Alan Aguerre con Facundo Mansilla, a los 32 minutos.

El partido se abrió para la visita a los 7 minutos del complemento cuando el ingresado Ramiro Carreras tiró una pared con Mussis por la derecha del área, el volante se la quiso devolver pero la "cuchareó" y le salió un autopase, le pegó fuerte y la pelota se desvió en Franco Negri y entró abajo, junto al poste izquierdo de Aguerre.

El partido le quedó servido a la visita, que no supo definirlo y el DT Fernando Gamboa acertó con el ingreso del volante ofensivo Guillermo Balzi, quien se asoció con Nicolás Castro y éste, a los 26, habilitó a Scocco, quien giró en el borde del área y clavó un derechazo en el ángulo superior izquierdo, que pegó en el travesaño y picó adentro, en el golazo de la tarde del Parque Independencia.

El encuentro se volvió frenético, entre dos equipos que cambiaron golpe por golpe, como un contrataque de Matías Orihuela, que no se animó a patear solo frente al arquero, a los 35, y una volea muy alta de Scocco, a los 39.

Hasta que a los 41, Atlético Tucumán se quedó con todo: el ingresado Ciro Rius habilitó al chileno Felipe Campos -de buen partido- por la derecha, centro pasado, cabezazo cruzado de Ramiro Carrera -que le cambió la cara a su equipo-, la pelota rebotó en la base del poste izquierdo y volvió hacia el medio, donde el también ingresado Augusto Lotti se tiró en palomita y metió el segundo gol.

Los tucumanos dirigidos por Omar De Felippe vienen de bajar al puntero Independiente, hoy vencieron con justicia a Newell's y se acercaron a la punta de al tabla de posiciones.

Newell's, en cambio, perdió su tercer partido en fila (Racing Club, Defensa y Justicia y hoy), con el empate de local en el clásico en el medio, en otro resultado que agrega incertidumbre con vistas a las elecciones del domingo 19 de septiembre.

- Síntesis -

Newell's: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Franco Negri; Pablo Pérez, Mateo Maccari y Nicolás Castro; Maximiliano Comba, Ignacio Scocco y Juan Fernando Garro. DT: Fernando Gamboa.

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Jonathan Cabral y Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Franco Mussis, Cristian Erbes y Junior Benítez; Cristian Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Franco Mussis (AT), 26m. Ignacio Scocco (N) y 41m. Augusto Lotti (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Ramiro Carreras por Joaquín Pereyra (AT); 11m. Francisco González por Juan Fernando Garro (N); 19m. Augusto Lotti por Cristian Menéndez (AT); 21m. Guillermo Balzi por Pablo Pérez (N) y Julián Fernández por Mateo Maccari (N); 32m. Renzo Tesuri por Franco Mussis (AT) y Guillermo Acosta por Ramiro Ruiz Rodríguez (AT); y 43m. Fernando Belluschi por Franco Negri (N) y Pablo Sabbag por Nicolás Castro (N).

Amonestados: Matías Orihuela (AT) y Jonathan Cabral (AT).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (local Newell's). (Télam)