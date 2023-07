Atlético Tucumán se impuso por 1 a 0 a Independiente en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Monumental José Fierro y válido por la vigesimosexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol del "Decano" lo anotó, de tiro penal, el delantero Marcelo Estigarribia a los 19 minutos de la primera etapa.

El triunfo dejó a los tucumanos en la decimocuarta posición con 34 puntos, mientras que Independiente se mantiene con 28 unidades y en el vigesimoprimer lugar.

El conjunto local insinuó en el inicio con un cabezazo de Estigarribia que obligó a Rodrigo Rey a responder de manera satisfactoria, mientras que el "Rojo" respondió con un remate de afuera del área de Patricio Ostachuk.

Si bien los de Avellaneda tuvieron más la pelota, no pudo generar juego colectivo y ninguno de los equipos fue dominador claro del partido que fue muy parejo.

El local aprovechó el penal a favor que tuvo para ponerse en ventaja, mientras que el "Rojo" solo incomodó al arquero Tomás Marchiori con remates de media distancia, aunque sin efectividad por lo que la primera mitad terminó en favor de los tucumanos.

El comienzo de la segunda etapa volvió a mostrar a los dos equipos con más ganas que criterio con la pelota para generar juego colectivo, aunque de a poco Independiente se adelantó en el campo y acechó el área del local, pero sin llevar peligro certero.

Con el transcurrir de los minutos los dirigidos por el técnico Ricardo Zielinski bajaron la intensidad y el local se replegó en su campo, se hizo fuerte en defensa, por momentos salió de contragolpe y cuidó el resultado a favor con inteligencia para quedarse con los tres puntos.

En la próxima y última jornada (27ma.) Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Independiente recibirá a Boca Juniors.

=Síntesis=

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri , Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Braian Guille; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez.

Independiente: Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk , Cristian Báez, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Iván Marcone , Baltasar Barcia, Sergio Ortíz, Martín Sarrafiore, Braian Martínez; Martín Cauteruccio. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 19m. Marcelo Estigarribia (AT), de tiro penal.+

Cambios: en segundo tiempo, antes de comenzar, Matias Giménez por Martín Sarrafiore (I); 18m. Ramiro Ruiz Rodriguez por Braian Guille (AT); 29m. Santiago Salle por Baltasar Barcia (I), Kevin López por Sergio Ortiz (I); 35m. Tomás Rambert por Patricio Ostachuk (I); 42m. Francisco Di Franco por Mateo Acosta (AT), Ignacio Maestro Puch por Marcelo Estigarribia (AT); y 44m. Santiago Hidalgo por Iván Marcone (I).

Amonestados: Nicolás Romero (AT), Braian Guille (AT), Ayrton Costa (I), Marcelo Ortiz (AT), Ramiro Ruiz Rodríguez (AT), Joaquín Laso (I) y Matías Gimenez (I),

Incidencia: a los 49 minutos de la segunda etapa fue expulsado el defensor de Atlético Tucumán Bruno Bianchi.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán). (Télam)