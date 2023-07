Atlético Tucumán sumó esta noche tres puntos vitales en sus aspiraciones por escapar del descenso en la tabla de promedios tras derrotar como local por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el cierre de la vigésimo cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Con los tantos de Marcelo Estigarribia, a los 29 minutos, y Guillermo Enrique en contra de su valla, a los 37, ambos en la etapa inicial, el conjunto tucumano llegó a su cuarta victoria al hilo en casa -tras despachar en fila a Arsenal 1 a 0, Godoy Cruz 2 a 1 y Unión 1 a 0. En un inicio de partido bastante complicado, el local pudo abrir el marcador con un tiro de esquina que conectó Bruno Bianchi con la cabeza para bajársela a Estigarribia, y el goleador estampó el 1 a 0 para el conjunto tucumano. Pocos minutos más tarde, con un claro dominio de Atlético Tucumán a cuestas, Adrián Sánchez quiso meter un centro desde la izquierda pero Enrique se tiró al suelo para cortarlo e involuntariamente la coló sobre Tomás Durso y metió el 2 a 0. Esta es la síntesis: Liga Profesional. Fecha 24. Atlético Tucumán 2- Gimnasia 0. Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Germán Delfino. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi. Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Bazzo; Ignacio Miramón, Antonio Napolitano; Franco Soldano, Alan Lescano, Benjamín Domínguez; Ivo Mammini. DT: Sebastián Romero. Goles en el primer tiempo: 29m Estigarribia (AT); 37m Enrique en contra (AT). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Eric Ramírez por Enrique (G) y Rodrigo Castillo por Mammini (G); 9m Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 15m Agustín Ramírez por Miramón (G), Maximiliano Comba por Lescano (G) y Leandro Mamut por Soldano (G); 34m Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT) y Bautista Kociubinski por Acosta (AT); 40m Francisco Di Franco por Pereyra (AT). FIG/GAM NA