Atlético Tucumán derrotó 4 a 3 a Estudiantes de La Plata en la definición por penales, después de igualar 1 a 1 en los 90 minutos, en el estadio Centenario de Montevideo y se quedó con la Copa Martín Aguirregaray de la Serie Río de la Plata en Uruguay. Ni bien comenzó el complemento, Ramiro Ruiz Rodríguez decretó el 1 a 0 provisorio para el club tucumano, mientras que a los 39 minutos del segundo tiempo, el goleador del "Pincha" Mauro Boselli selló el empate 1 a 1 para ir directamente a los penales. Se trató de un partido bastante trabado en la mitad de la cancha, donde las emociones escasearon, ya que los tantos llegaron a principio y al final del segundo tiempo. En la definición desde los 12 pasos, Manuel Capasso falló su remate y estuvo a punto de darle el triunfo a los platenses, pero José Sosa, Boselli y Luciano Lollo no pudieron convertir sus respectivos intentos. Así, el "Deca" se quedó con la copa ya que Kevin Isa Luna había marcado su penal. La siguiente es la síntesis del encuentro Serie Río de la Plata Atlético Tucumán - Estudiantes de La Plata Estadio: Centenario. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri. Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Juan Cruz Guasone, Zaid Romero, Emmanuel Más; Gonzalo Piñeiro, Benjamín Rollheiser, Fernando Zuqui, Franco Zapiola; Mauro Boselli y Mateo Pellegrino. DT: Abel Balbo. Goles en el segundo tiempo: En el inicio Ramiro Ruiz Rodríguez (AT); 37m Mauro Boselli (E). Cambios en el segundo tiempo: En el inicio Luis Ojeda por Marchiori (AT); 11m Daniel Sappa por Andújar (E); Santiago Núñez por Z. Romero (E); Luciano Lollo por Guasone (E); 13m Francisco Di Franco por Coronel (AT); Jonathan Cabral por Bianchi (AT); 14m Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 19m José Sosa por Zuqui (E); Pablo Piatti por Rollheiser (E); Matías Godoy por Zapiola (E); 23m Guido Carrillo por Pellegrino (E); Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); Marcelo González por Pereyra (AT); 31m Kevin Isa Luna por Ruiz Rodríguez (AT).