Atlético Tucumán consiguió esta noche una victoria 2-1 como visitante de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que quedó más preocupado con el descenso, a falta de una fecha para el cierre de la competencia en la Copa de la Liga Profesional (LPF).

En la apertura de la decimotercera fecha de la Copa de la LPF, por la zona A, la sensación que invadió a la concurrencia al estadio Juan Carmelo Zerillo fue que el "Lobo" se complicó solo con la permanencia y que deberá esperar resultados ajenos para saber, si por ejemplo, queda o no en la zona roja al finalizar esta penúltima jornada.

Atlético Tucumán, que pugna todavía por ingresar a Copa Sudamericana en la edición 2024, sacó ventaja por intermedio de Marcelo Estigarribia (Pt. 29m.) y Nicolás Romero (St. 30m.).

El conjunto platense había establecido la igualdad provisoria, con una conquista del uruguayo Matías Abaldo (St. 8m.).

Gimnasia continúa con 45 unidades en la tabla anual global y mantiene la misma cantidad que Vélez Sarsfield, Sarmiento de Junín y Huracán (todos deben jugar en esta fecha aún). Y está por encima de Unión (43) y Colón (42), que hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional, espacio al que ya quedó conminado Arsenal de Sarandí.

El equipo del DT Leonardo Madelón lució nervioso y apurado. A pesar de que asumió las riendas en un terreno de juego rápido por la lluvia, a veces, la velocidad se convirtió en vértigo y las buenas intenciones se transformaron, inmediatamente, en espacios de imprecisión.

Atlético, mucho más seguro en el traslado y distribución, sacó provecho al promediar el primer período, con un remate cruzado del paraguayo Estigarribia, tras asistencia de Joaquín Pereyra (29m.).

Gimnasia se cargó de nervios pero inquietó con un disparo de Colazo (42m.) que encontró excelente respuesta en Marchiori, una de las figuras de la cancha.

Recién en la segunda parte, el "Lobo" ganó algo de presencia en el área rival con el ingreso del mediocampista Abaldo. Y resultó, precisamente, el jugador uruguayo, el que despachó un potente remate desde fuera del área, luego de un tiro de esquina, para perforar la valla del arquero Marchiori y estampó el 1-1.

El guardavallas del "Decano" salvó a su equipo nuevamente ante un cabezazo de Domínguez (8m.) y se quedó con un tiro de Ramírez (11m.), tras una serie de rebotes.

Gimnasia se adelantó y dejó espacios. Entonces, el "Decano" lo pudo aprovechar para desnivelar otra vez. Ocurrió a los 30m., luego de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha, que cruzó toda el área. Y por detrás de todos apareció el defensor Romero, quien conectó para mandar el balón a la red (30m.).

Aún con los ingresos de Mammini y Soldano, Gimnasia no logró el peso necesario en ofensiva y se fue lamentando la derrota. Ahora deberá jugarse todos los cartuchos en la última jornada ante Banfield, en condición de visitante.

Atlético Tucumán, por su lado, recibirá en la jornada de cierre a otro equipo comprometido como Huracán, en partido por la zona A.

-Síntesis-

Gimnasia (LP): Tomás Durso; Luciano Gómez, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Rodrigo Gallo; Rodrigo Saravia y Pablo De Blasis; Benjamín Domínguez, Eric Ramírez y Nicolás Colazo; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra y Mateo Coronel; Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez

Gol en el primer tiempo: 29m. Estigarribia (AT)

Goles en el segundo tiempo: 8m. Abaldo (G); 30m. N. Romero (AT)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Matías Abaldo por Gallo (G); 18m. Agustín Bolívar por De Blasis (G), 30m. Hernán de la Fuente por Tesuri (AT); 32m. Ivo Mammini por L. Gómez (G), 34m. Justo Giani por Coronel (AT); 38m. Axel Rodríguez por Estigarribia y Bautista Kociubinski por Acosta (AT), 43m. Lucas Castro por B. Domínguez y Franco Soldano por Ramírez (G)

Amonestados: L. Gómez y Morales (G) Orihuela y A. Rodríguez (AT)

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Facundo Tello

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata)

