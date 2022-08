Atlético Tucumán regresó esta noche por la senda del triunfo y se afianzó en la cima de la LPF tras superar a Central Córdoba, de Santiago de Estero, por 1 a 0, en el estadio Monumental-José Fierro, en partido de la décimotercera fecha del certamen.

Así, el conjunto tucumano suma 28 puntos y le sacó 4 de ventaja al único escolta Gimnasia y Esgrima La Plata; a la vez que cortó una racha adversa de 4 caídas consecutivas ante el santiagueño, que venía con dos éxitos en fila bajo la conducción de Abel Balbo y con la derrota volvió a comprometerse con la zona del descenso al quedar antepenúltimo en la tabla de promedios.

La victoria del "Décano" se cristalizó por medio de un cabezazo de Renzo Tesuri, a los 9 minutos del segundo tiempo.

En el colmado estadio José Fierro por el público tucumano, el dueño de casa tomó con prontitud el protagonismo del partido en base al despliegue de sus volantes para contención como para la generación de juego.

Por eso exigieron al equipo santiagueño a retrasarse para contenerlos, lo que mucho le costó porque en reiteradas ocasiones llegaron Ramiro Carrera y Armando Lotti a posiciones de definición, algunas falladas en la toma de decisiones y en otras pusieron a prueba al arquero César Rigamonti, que respondió con solvencia.

Aunque la más clara la tuvo Ramiro Ruiz Rodríguez al ingresar al área por la derecha en la culminación de una interesante maniobra colectiva, tras una asistencia entre línea de Lotti, que lo dejó frente a frente con el guardavalla visitante al que no pudo vencer porque su remate bajo y cruzado se perdió por el fondo pegado al caño derecho del arco rival, a los 22 minutos.

Central Córdoba recién en los pasajes finales de la etapa inicial pudo salir del asedio y equilibrar el juego al contar con mayor posesión de la pelota y entre algunas cargas "picantes", Renzo López tuvo una chance muy clara cuyo violento remate fue cubierto por el guardameta boliviano Carlos Lampe, al desviarlo al córner, a los 45 minutos.

Al comienzo del segundo capítulo, regresó el "Decano" con la misma postura que mostró en el primero para predominar en las acciones y de ese modo logró ponerse al frente del tanteador.

Una proyección del lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón derivó en un centro aéreo que, en el centro del área del "Ferroviario", lo conectó Renzo Tesuri con un cabezazo hacia abajo y a la derecha de Rigamonti para establecer la apertura, a los 9 minutos.

Eso no lo conformó al líder del campeonato y fue por más, con el buen trabajo de Joaquín Pereyra y Ruiz Rodríguez, a los que se sumó el zaguero Manuel Capasso, no solo con su firmeza en la defensa si no también con sus cabezazos en el área de enfrente en las jugadas de pelota detenida, con un par de envíos que se fueron muy cerca del arco santiagueño.

De cualquier modo, los locales no pasaron mayores sobresaltos para quedarse con la justa victoria. Incluso cuando en los tramos finales el "Ferroviario" intentó jugarse a todo o nada por la igualdad, el director técnico Lucas Pusineri reforzó el fondo de los tucumanos con un par de cambios defensivos para sostener la ventaja y asegurar el liderazgo en la competencia.

Por la próxima fecha, la décimo cuarta, Atlético Tucumán visitará a Tigre, el próximo miércoles 17 a las 16.30; mientras que en el mismo horario, pero el día anterior, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Colón de Santa Fe.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Francisco González Metilli; Renzo López y Claudio Riaño. DT: Abel Balbo.

Gol en el segundo tiempo: 9m, Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Antes del inicio, Enzo Kalinski por Riaño (CC); 19m, Lucas Besozzi por Martínez (CC); 29m, Mateo Coronel por Lotti (AT); y Francisco Di Franco por Tesuri (AT); 32m, Hernán López Muñoz por González Metilli (CC); 42m, Cristian Torres por Soraire (CC); 45+1m, Gastón Gil Romero por Ruíz Rodríguez (AT); y 45+3m, Marcelo Ortíz por Carrera (AT).

Amonestados: Acosta y Coronel (AT). F. Pereyra y Kalinski (CC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Monumental-José Fierrro (Atlético Tucumán).

(Télam)